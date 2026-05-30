Büyükhacılar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.50 sıralarında Büyükhacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan İsmail A. ile yaralanan Osman V. ve Mustafa K., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan Karabulut’un cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.