Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

ISPARTA
G.Tarihi: 29.05.2026 23:26
 Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.50 sıralarında Büyükhacılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan İsmail A. ile yaralanan Osman V. ve Mustafa K., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Hasan Karabulut’un cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Büyükhacılar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
