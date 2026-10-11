21. Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor

21. Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2026 19:28
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Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor

Isparta’da tarım ve hayvancılık sektörünün buluşacağı 21. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Fuar, çiftçileri, üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Isparta, kasım ayında tarım ve hayvancılık sektörünün önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Detay Fuarcılık tarafından düzenlenecek 21. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

12 Kasım Perşembe günü başlayacak fuar, 15 Kasım Pazar gününe kadar Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Tarım ve hayvancılık sektörünün buluşma noktası olacak

Göller Bölgesi’nin tarımsal üretim ve hayvancılık potansiyelini bir araya getirmeyi amaçlayan fuarda, sektörün farklı alanlarına yönelik ürün ve hizmetler tanıtılacak.

Traktörler, tarım makineleri, zirai ilaçlar, gübreler, fidanlar ve süt sağım makineleri başta olmak üzere üreticilerin ihtiyaç duyduğu çok sayıda ürün ve ekipmanın fuarda yer alması planlanıyor.

Fuarın, çiftçilerin yeni teknolojileri yakından incelemesine, sektördeki yenilikleri takip etmesine ve tarımsal üretimde kullanılan ürünler hakkında bilgi edinmesine imkân sağlaması hedefleniyor.

Isparta ve Göller Bölgesi’nin üretim gücü öne çıkıyor

Tarım, Isparta ekonomisinin önemli alanları arasında yer alıyor. Bölgede meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hayvancılık faaliyetleri de ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir yer tutuyor.

Isparta, özellikle elma ve yağlık gül üretimiyle öne çıkarken, komşu Burdur’da süt üretimi ve büyükbaş hayvancılık bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Bu üretim çeşitliliği, Göller Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik organizasyonların önemini artırıyor.

Düzenlenecek fuarın, üreticiler ile tarım teknolojileri ve ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek bölgesel iş birliklerine katkı sunması bekleniyor.

Fuar dört gün boyunca ziyaret edilebilecek

Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon, 12-15 Kasım 2026 tarihleri arasında Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

21. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ziyaret bilgileri:

  • Tarih: 12-15 Kasım 2026

  • Yer: Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi

  • Şehir: Isparta

  • Organizasyon: Detay Fuarcılık

  • Öncülük eden kurum: Isparta Ticaret Borsası

Tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyen çiftçilerin, üreticilerin ve bölge halkının fuara ilgi göstermesi bekleniyor.

Isparta’da tarım ve hayvancılık sektörünü buluşturacak fuar, kasım ayında üreticilerin ve sektör temsilcilerinin gündeminde olacak.

21 Isparta Tarım Fuarı 2026

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