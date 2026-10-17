Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak

Isparta Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle 17 Ekim Cumartesi günü saat 09.00 ile 22.00 arasında motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yasakladı. Aynı saatlerde motokuryelik faaliyetleri de durdurulacak.

Isparta’da yağış nedeniyle yeni tedbir

Isparta’da beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı Valilik tarafından yeni tedbirler alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda, kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara ve güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi.

Valilik açıklamasına göre, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Isparta ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Motosiklet, scooter ve motokuryelere kısıtlama

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Ekim 2026 tarihli ve 13 sayılı kararı doğrultusunda, bugün saat 09.00’dan 22.00’ye kadar uygulanmak üzere şu tedbirler alındı:

Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Motokuryelik faaliyetlerine ara verildi.

Söz konusu kısıtlama toplam 13 saat sürecek.

Sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr görülebileceği bildirildi. Olumsuz hava koşullarının trafikte aksamalara neden olabileceğine dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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