Isparta'da Elma Fiyatları Düşük Kaldı: Ticaret Borsası'ndan Acil Destek Talebi

Isparta'da Elma Fiyatları Düşük Kaldı: Ticaret Borsası'ndan Acil Destek Talebi
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 13:45
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  1. ITB Başkanı Şahin’den Elma Üreticisi İçin "İhracat Desteği" Çağrısı: "Tüm Isparta Topyekün Mücadele Etmeli"
  2. Yeniden Güven Tazeleyen ITB Başkanı Şahin’den Elma Sektörüne Çarpıcı Değerlendirme

SPOT / ÖZET

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Hüdaverdi Şahin, yeni döneme hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl 1 milyon tonun üzerinde elma rekoltesi beklendiğini belirten Şahin, artan maliyetler ve düşük kalan fiyatlar karşısında elma üreticisine ihracat desteği verilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm Isparta'yı topyekün mücadeleye davet etti.
 

HABER METNİ

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdaverdi Şahin ve Meclis Başkanı Nezahat Demiral liderliğindeki mavi liste, yeniden seçilerek güven tazeledi. Görevine resmi olarak kaldığı yerden devam edeceğini belirten Başkan Şahin, ilk 4 yıllık hizmet dönemini ikinci 4 yılda da yoğun bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.
 

"Elma Fiyatları Beklentilerin Altında, İhracat Desteği Şart"

Isparta’da bu yıl 1 milyon tonun üzerinde rekolte beklendiğini ancak hem sofralık hem de meyve suyuna giden sanayi tipi elmalarda fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Meyve suyu için toplanan elmanın alım fiyatının 4 lira civarında olduğunu söyleyen Hüdaverdi Şahin, fiyat çok düşük. Bu nedenle ihracat desteği verilmesi gerekir. Ticaret bakan yardımcımıza sunulan dosya Cumhurbaşkanımıza da sunulacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle destekleme kapsamına alınıp alınmayacağının takipçisi olacağız."

Sanayi Tipi Elma Maliyetleri ve Küresel Rekabet

Fabrika teslim konsantre elma maliyetlerinin kilo başına 6.25 TL civarında olduğunu, 1 ton elma konsantresinin maliyetinin ise 1.250 dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Şahin, Polonya ve Çin’in etkisiyle konsantre satış fiyatlarının 1.300 dolar seviyelerine (2.300 dolarlardan) gerilediğini ifade etti. Bu durumun üretim yapan fabrikaları fiyatsal olarak çaresiz bıraktığını belirten Şahin, elma suyu konsantresinin büyük oranda ihracatla yurt dışına satıldığını, bu nedenle belli bir ton başına dolar desteğinin uygulanması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
 

"Tüm Isparta Topyekün Mücadele Etmeli"

Elma üretiminde sofralık elmanın iç piyasadaki tüketimini artırmak için tanzim satışlarının yapılması ve elma ihracatına ton başına teşvik verilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti:
 
"Isparta bir bütün olması lazım. Mücadeleyi topyekün yapmamız lazım. Burada sadece Isparta Ticaret Borsası olarak değil; siyasilerimiz, tüm makam sahiplerimiz el ele verip bu konuda mücadele yapması gerektiğini düşünüyorum."
Geçtiğimiz yıllarda %70 oranında sofralığa giden kısmın, hava şartları (karakeç pasa olayları ve dolu yağışları) nedeniyle bu yıl %40'lara (yaklaşık 400 bin ton civarı) düşmesinin beklendiğini söyleyen Şahin, dışarıdan gelen elmalarla birlikte toplam depo doluluk oranının 550 bin ton civarında olmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
 
 
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