Isparta’da Mukaddes Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi: 15 bini aştı

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde açılan Mukaddes Emanetler Sergisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sergiyi şu ana kadar 15 binden fazla kişinin ziyaret ettiği açıklanırken, ücretsiz ulaşım desteği de ziyaretçilerin sergiye erişimini kolaylaştırıyor.

Mukaddes Emanetler Sergisi’ne ziyaretçi akını

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk, sergiye gösterilen ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençtürk, açılıştan bu yana 15 binin üzerinde ziyaretçinin Mukaddes Emanetler Sergisi’ni gezdiğini belirterek ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

9 Ekim Cuma günü açılan serginin başlangıçta 10 gün boyunca ziyaretçilere açık tutulmasının planlandığını aktaran Gençtürk, yoğun talep üzerine ziyaret sürecinin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Sergi, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Çevre il ve ilçelerden de ziyaretçiler geliyor

Mukaddes Emanetler Sergisi yalnızca Isparta merkezden değil, çevre yerleşimlerden ve Burdur’dan gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Organizasyonun Isparta için önemli bir kültürel ve manevi buluşma olduğunu vurgulayan Gençtürk, serginin düzenlenmesine katkı sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimine, Isparta Belediyesi’ne ve Isparta Valiliği’ne teşekkür etti.

Sergiye ulaşım ücretsiz sağlanıyor

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen sergiye ulaşmak isteyen vatandaşlar ve öğrenciler için çeşitli ücretsiz ulaşım imkânları sunuluyor.

Isparta Belediyesi, belirli saatlerde sergiye gitmek isteyen vatandaşlara ulaşım desteği sağlıyor. Şehir içi toplu taşıma kooperatifinin de özellikle okullar ve öğrenciler için ücretsiz taşıma desteğinde bulunduğu belirtiliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi de kendi araçlarıyla okullara ve vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunarak organizasyona katkıda bulunuyor.

Mukaddes Emanetler Sergisi ne zamana kadar açık?

Isparta’da yoğun ilgi gören Mukaddes Emanetler Sergisi’nin 19 Ekim’e kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.

Sergi, kutsal emanetleri yakından görmek isteyen vatandaşları ağırlamayı sürdürürken, ücretsiz ulaşım imkânları sayesinde öğrencilerin ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin de organizasyona katılması hedefleniyor.







