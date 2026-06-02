Denetimden Kaçtı, Cezadan Kaçamadı

Isparta'da trafik ve asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine toplam yaklaşık 290 bin lira ceza uygulandı.
 

Isparta'da gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde uygulama noktasından kaçmaya çalışan bir sürücü, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün hem alkollü olduğu hem de ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıktı.

Olay, İskender Mahallesi 1315 Sokak üzerinde saat 22.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında K.K. isimli sürücü, uygulama noktasını fark edince araçla uzaklaşmaya çalıştı.

Durumdan şüphelenen ekipler tarafından takibe alınan araç kısa sürede durduruldu. Sürücü üzerinde yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenirken, yapılan sorgulamada sürücü belgesine daha önce el konulduğu ve buna rağmen direksiyon başına geçtiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracın ruhsat sahibine de ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.

Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan toplam ceza miktarı yaklaşık 290 bin liraya ulaştı.

Olayla ilgili gerekli idari işlemlerin polis ekiplerince başlatıldığı öğrenildi.

