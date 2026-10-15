Üniversite Öğrencilerine Müjde: İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci resmen başladı. Kontenjanın 150 bine çıkarıldığı program kapsamında üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL, aylık ise 19.250 TL'ye kadar destek sağlanacak.

Üniversitelilere İŞKUR Müjdesi: Günlük 1.375 TL, Aylık 19.250 TL Destek Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurmuştu: İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Açıldı

İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanı 150 Bine Çıktı: İşte Başvuru Şartları ve Detayları

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Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımaları, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmaları amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan program kapsamında 2026-2027 dönemi için kontenjan 150 bine çıkarıldı. Öğrencilere günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılanlar ise 19.250 TL'ye kadar destek alabilecek.

HABER METNİ

Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş yaşamını tanıması, tecrübe kazanarak geleceğe daha donanımlı hazırlanması amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvuruları resmen start aldı.

Kontenjan 150 Bine Yükseltildi, Ödemeler Netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan program kapsamında 2026-2027 dönemi için kontenjan 150 bin kişiye çıkarıldı. Program süresince gençlere günlük 1.375 TL ödeme yapılacak; ayda 14 gün katılım sağlayan öğrenciler ise 19.250 TL'ye kadar destek alabilecek. Ayrıca öğrencilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

"3 Yılda 3 Milyon Gencimize Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Gençliğin üretim çağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, güç hamleleriyle 3 yılda 3 milyon gençleşmeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, İŞKUR Gençlik Programı'ndan ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmasını sağlayacak programa başvurular, resmi web adresi üzerinden alınıyor.