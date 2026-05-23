Isparta'da 2026 Gül Toplama Ücreti Belli Oldu

2026 Gül Toplama Ücreti Belli Oldu

Güneykent Belediyesi tarafından 2026 yılı gül sezonunda uygulanacak gül toplama işçi ücretleri açıklandı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 2026 gül sezonunda gül toplama ücreti kilogram başına 34 TL olarak belirlendi. Açıklanan ücret tarifesinin sezon boyunca geçerli olacağı bildirildi.

Her yıl binlerce sezonluk işçinin çalıştığı gül hasadı döneminde belirlenen ücret tarifesi, hem üreticiler hem de işçiler açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Isparta ve çevresinde ekonomik hareketliliğin arttığı gül sezonunda açıklanan rakamın, sektör tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Dünyaca ünlü Isparta gülünün hasadıyla birlikte bölgede yoğun bir çalışma temposunun başlaması beklenirken, üreticiler hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.







