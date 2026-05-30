Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü

Sidre Tepesi'nde Korkutan Kaza: Araç Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Isparta'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Sidre Tepesi yolunda meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sidre Tepesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçta bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı herhangi bir yara almadan atlattıkları tespit edildi.

Kısa süreli paniğe neden olan kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araç kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazanın maddi hasarla atlatılması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.