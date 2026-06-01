Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu

G.Tarihi: 01.06.2026 01:16
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, bölgeyi yasa boğdu. Dört kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yaşamını yitirenlerin kimlikleri netleşirken, ortaya çıkan detaylar üzüntüyü daha da artırdı.

Kazada hayatını kaybedenlerin İsmail Kır (57), Furkan Kürşat Yıldız (30), İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) olduğu belirlendi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Gece Yarısı Gelen Dehşet

Isparta-Antalya Karayolu'nun Bucak ilçesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada dört araç birbirine girdi. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle araçlarda büyük hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazada dört kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bilim Dünyasını Yasa Boğan Kayıp

Kazada yaşamını yitirenlerden birinin Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kır olduğunun ortaya çıkması, akademi camiasını da yasa boğdu.

Oğlu Gözyaşlarına Boğuldu

Kazada hayatını kaybeden SDÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Cenaze namazı öncesinde helallik alınırken, Prof. Dr. İsmail Kır'ın oğlu Alperen Kır gözyaşlarına hakim olamadı. Törene katılan vatandaşlar da duygusal anlar yaşadı.

Sevenleri Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Akademisyenler, öğrenciler, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş cenaze törenine katılarak Prof. Dr. İsmail Kır'a son görevlerini yerine getirdi.

Akademi Camiasında Büyük Üzüntü

Uzun yıllardır akademik çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsmail Kır'ın vefatı, Süleyman Demirel Üniversitesi başta olmak üzere bilim dünyasında derin üzüntü oluşturdu.

SDÜ'den Duygulandıran Veda Mesajı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, Prof. Dr. İsmail Kır'ın akademik yaşamı boyunca önemli çalışmalara imza attığı belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kazadan ve Cenazeden Kareler

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Kır'ın ardından düzenlenen cenaze töreni ve kazanın ardından yaşanan gelişmeler, bölgede derin üzüntü oluşturdu. İşte o acı günün hafızalara kazınan kareleri...

Acı Olay Bölgeyi Yasa Boğdu

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, yalnızca hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, tüm bölgeyi derin üzüntüye boğdu. Özellikle Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kır'ın yaşamını yitirmesi, akademi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Kır (57), Furkan Kürşat Yıldız (30), İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) için taziye mesajları paylaşılırken, yaralıların tedavileri ise hastanelerde devam ediyor.

Yetkililer kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Sav Kasabası'nda Akşam Saatlerinde Kaza: Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: Otomobil Tarlaya Savruldu
Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aynı Direğe İkinci Kaza: Vatandaşlar Tepkili
Tır Kazasında Korku Dolu Anlar
Isparta’da Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi
Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza
Sanayi Mahallesi’nde Korkutan İş Kazası
Isparta’da Kaza Sonrası Gerginlik Kamerada
