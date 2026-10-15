Vali Erin’den Bürokratlara Sert Randevu Uyarısı: "Vatandaşı Dinlememek Ayıptır!"

​Vali Erin’den Kaymakam ve Müdürlere Vatandaş Talimatı: "O Cümleyi Duymak İstemiyorum!"

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Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş idarecilerine yönelik çok sert uyarılarda bulundu. Vatandaşın randevu alırken sorun yaşamaması gerektiğinin altını çizen Vali Erin, "Vatandaşın valiliğe gelip 'Şu müdürden bana randevu alın' demesi sizin için büyük bir noksanlık ve ayıptır" ifadelerini kullandı .

HABER METNİ

Isparta’da gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Abdullah Erin’in bürokratlara ve kurum müdürlerine yönelik uyarıları damga vurdu . Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Erin, kamuda vatandaş odaklı hizmet anlayışının tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı .

"Bıkmadan, Usanmadan, Yorulmadan Dinleyeceğiz"

Vatandaşların sorunlarının yerinde ve zamanında çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Abdullah Erin, kamu idarecilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakın biz bıkmadan, usanmadan, yorulmadan vatandaşı dinleyeceğiz . Vatandaş randevu alma konusunda, sizden randevu alma konusunda sorun yaşamamalı . Mülki idareye veya valiliğe gelip 'Şu müdürden bana randevu alın' demesi sizin için büyük bir noksanlık ve ayıptır . Vatandaş size ulaşabilmeli; sizin işiniz zaten vatandaş ."

"Isparta Yoğun Bir İl Değil, Her Gün 3-5 Kişiyi Kabul Edin"

Isparta’nın nüfus yapısına değinen ve büyükşehirlerdeki iş yoğunluğunun Isparta’da bahane edilemeyeceğini belirten Vali Erin, idarecilerin kapılarının halka daima açık olması gerektiğini söyledi .

Nüfus analizine dikkat çeken Vali Erin:

"Isparta böyle yoğun bir il değil . Nüfusu çok kalabalık, iş yoğunluğu yüksek İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde vatandaşa zaman ayırmakta sorun yaşanabilir . Toplasanız Isparta'da 455 bin nüfus var . Bunun %20'si çocuk, bir kısmı yaşlı . Topu topu 150 bin vatandaş var size işi düşebilecek . Isparta halkı zaten sürekli devleti rahatsız eden bir yapıya sahip değil . Gün içerisinde 3-5 kişiyi mutlaka kabul etmelisiniz, dinlemelisiniz ve ilgilenmelisiniz ."

"Olur veya Olmaz, Mutlaka Dönüş Yapın"

Vatandaşlardan, muhtarlardan ve yerel yöneticilerden gelen taleplerin titizlikle takip edilmesini isteyen Erin, olumsuz durumlarda dahi vatandaşa gerekçesiyle bilgi verilmesini söyledi :