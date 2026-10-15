Isparta Bilimfest başladı! 3 projeye TÜBİTAK desteği

Isparta’da bilimi ve teknolojiyi toplumla buluşturmayı amaçlayan Bilimfest Isparta kapılarını açtı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen festivalde, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler ziyaretçilerle buluştu. Açılışa katılan Isparta Valisi Abdullah Erin, stantları gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Bilimfest Isparta’da bilim ve teknoloji heyecanı

Gökkubbe Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, TÜBİTAK proje uzmanı ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil’in yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Üç gün sürecek etkinlikte öğrencilerin bilimsel araştırma ve üretim süreçleriyle ortaya koyduğu projeler tanıtılırken, bilim ve teknolojiye yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK’tan 1 milyon 202 bin liralık destek

Açılışta konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, bilimsel çalışmaların temelinde merak, araştırma ve üretme isteğinin bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin küçük yaşlarda geliştirdiği fikirlerin gelecekte önemli buluşlara dönüşebileceğine dikkat çeken Ocak, Bilimfest projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ifade etti.

Ocak’ın paylaştığı bilgilere göre proje, TÜBİTAK’tan 1 milyon 202 bin lira destek aldı. Isparta’da bilimsel etkinliklerin geliştirilmesi için öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinin katkısına da dikkat çekildi.

Bilimfest’te su ve iklim değişikliği vurgusu

Festivalde yalnızca teknoloji ve bilimsel üretim değil, çevre bilinci de ön plana çıkıyor. TÜBİTAK proje uzmanı ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil, bilimsel düşüncenin sorunlara akılcı çözümler üretmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarının korunmasının giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Erdil, Isparta’nın gölleri, doğal güzellikleri ve tarımsal zenginliği nedeniyle su farkındalığı çalışmalarının kent açısından ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Festivalin, özellikle gençlerin çevre sorunları üzerine düşünmesine ve bilimsel yöntemlerle çözüm geliştirmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Vali Erin öğrencilerin projelerini inceledi

Açılış konuşmalarının ardından Vali Abdullah Erin ve beraberindeki protokol üyeleri, festival alanındaki stantları gezdi. Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Erin, gençlerin bilimsel merakını ve üretme çabasını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Isparta’da bu yıl üç ayrı TÜBİTAK 4007 projesinin desteklenmeye hak kazandığını belirten Erin, bilimsel çalışmaların ve araştırmacı nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Vali Erin, organizasyonda emeği geçen eğitimcilere, akademisyenlere ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Bilimfest Isparta ne zaman sona erecek?

15-17 Ekim tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Merkezi’nde düzenlenen Bilimfest Isparta’nın, öğrencilerin araştırma, geliştirme ve üretme becerilerini desteklemesi hedefleniyor. Festival boyunca bilimsel projelerin tanıtılması ve bilimin toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması amaçlanıyor.



