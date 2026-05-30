Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: Otomobil Tarlaya Savruldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konya istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 07 P 0051 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki tarım arazisine savrularak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. ve iki çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme çalışması gerçekleştirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde yaşanan kaza, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hurdaya dönen otomobil kazanın şiddetini gözler önüne serdi.



