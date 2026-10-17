Isparta’da belediye meclis üyesi gözaltına alındı iddiası

Isparta’da belediye meclis üyesi gözaltına alındı iddiası
ISPARTA
G.Tarihi: 16.10.2026 21:22
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Isparta’da belediye meclis üyesi gözaltına alındı iddiası

Ankara merkezli 39 ilde yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasının Isparta’nın Gelendost ilçesine uzandığı öne sürüldü. İlçede faaliyet gösteren iki işletmecinin gözaltına alındığı, şüphelilerden birinin belediye meclis üyesi olduğu iddia edildi.

Gelendost’ta iki kişi hakkında gözaltı iddiası

Isparta’nın Gelendost ilçesinde faaliyet gösteren iki işletmecinin, Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçede soğuk hava deposu işletmeciliği yapan S. Y. ile tarım işletmeciliğiyle uğraşan Ş. B., 13 Ekim 2026 Salı günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden S. Y.’nin AK Parti Gelendost Belediye Meclis Üyesi olduğu iddia edildi.

İki kişinin ifadelerinin alınması amacıyla Ankara’ya götürüldüğü ileri sürülürken, gözaltı işlemlerinin gerekçesine ve şüphelilerin soruşturmadaki konumlarına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre, operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen para trafiğinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğradığının belirlendiği aktarıldı.

Gözler resmî açıklamalarda

Gelendost’ta gözaltına alındığı öne sürülen iki kişinin soruşturmayla bağlantısına ve haklarındaki iddialara ilişkin yetkili makamlardan ayrıca bir açıklama yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Soruşturma sürerken, iddiaların ve şüphelilerin hukuki durumunun resmî açıklamalar doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

Isparta Haber Ajansı olarak gelişmeleri takip ediyor, yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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