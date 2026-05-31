Dereboğazı İçin Kalıcı Çözüm Çağrısı

G.Tarihi: 31.05.2026 15:06
Isparta-Antalya karayolunda bayram tatilinin son gününde yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilciliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Temsilcilik, Dereboğazı güzergâhında yaşanan kazaların artık münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, kalıcı mühendislik çözümlerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Isparta-Antalya karayolunun özellikle bayram, tatil ve turizm sezonlarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu haline geldiği ifade edildi. Son olarak Elsazı Köyü mevkiinde meydana gelen zincirleme kazanın bölgeyi derinden etkilediği belirtilirken, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, yol güvenliğinin yalnızca sürücü hatalarına bağlanamayacağı vurgulandı. Trafik güvenliğinin; yol geometrisi, görüş mesafesi, viraj yapıları, eğimler, kavşak düzenlemeleri, bariyer sistemleri, aydınlatma ve işaretlemeler gibi birçok teknik unsurun bir arada değerlendirilmesiyle sağlanabileceğine dikkat çekildi. Aynı bölgelerde benzer kazaların yaşanmasının, güzergâhta kapsamlı teknik inceleme yapılması gerektiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Temsilcilik tarafından yapılan değerlendirmede, Dereboğazı yolunun yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlayan bir güzergâh olmadığı, aynı zamanda turizm, ticaret ve lojistik açısından stratejik öneme sahip bir ulaşım koridoru olduğu belirtildi. Bu nedenle yolun güvenliğinin bölgesel kalkınma ve kamu güvenliği açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, güzergâh üzerindeki kaza kara noktalarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, yol geometrisinin yeniden değerlendirilmesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi gibi çözümlerin gündeme alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hız yönetiminin sadece trafik levhalarıyla değil, yol tasarımı ve akıllı ulaşım sistemleriyle desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Gece görüşünü artıracak aydınlatma çalışmaları ile yatay ve düşey işaretlemelerin güçlendirilmesi de öneriler arasında yer aldı.

Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde artan araç yoğunluğuna dikkat çekilen açıklamada, bu dönemlere özel trafik yönetim planlarının hazırlanmasının önemine işaret edildi. Ağır taşıt trafiğine yönelik düzenlemeler, denetim noktaları ve acil müdahale planlarının önceden belirlenmesi gerektiği belirtildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta Temsilciliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili valilikler, üniversiteler ve uzman teknik ekiplerin katılımıyla kapsamlı bir yol güvenliği inceleme raporu hazırlanması çağrısında bulundu. Açıklamada, Dereboğazı güzergâhı için veriye dayalı, mühendislik temelli ve kamuoyuyla paylaşılacak bir yol güvenliği eylem planının artık kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

