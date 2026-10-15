Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke açığa alındı Isparta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Höke'nin açığa alındığı öğrenildi. Kararın, kurum bünyesinde gündeme gelen çeşitli iddialara ilişkin yürütülen inceleme sürecinde alındığı öne sürüldü. İddialar üzerine müfettiş incelemesi başlatıldığı öne sürüldü Mustafa Höke hakkında personele yönelik mobbing uygulandığı, kamu imkânlarının kişisel işlerde kullanıldığı ve yakınlarına menfaat sağlandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar üzerine müfettiş incelemesi başlatıldığı ileri sürülürken, inceleme sürecinin ardından açığa alma kararının verildiği belirtildi. Gözler resmî açıklamada Açığa alma kararının gerekçesine ve incelemenin kapsamına ilişkin şu ana kadar resmî makamlardan kamuoyuna açıklanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturma ve inceleme sürecine ilişkin yeni açıklamaların yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke hakkında alınan karara ve yürütülen incelemeye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

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