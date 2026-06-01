Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada

Isparta-Eğirdir Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki genç yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 03 AEV 068 plakalı otomobilin dönüş manevrası yaptığı sırada, aynı yönde seyreden R.Y.G. yönetimindeki 06 DOL 575 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.Y.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde, otomobil sürücüsünün dönüş öncesi yeterli işaretleme yapmamasının ve motosiklet sürücüsünün takip mesafesine dikkat etmemesinin etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin dönüş yapmak istediği sırada motosikletin arkadan çarptığı ve çarpmanın ardından iki gencin yola savrulduğu anlar net şekilde görüldü.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



