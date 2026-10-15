Isparta Barosu'ndan avukata saldırıya sert tepki

Isparta'da haciz sırasında avukata yönelik fiziksel saldırıyı kınayan Baro, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Isparta Barosu'ndan avukata saldırıya sert tepki
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 21:00
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Isparta Barosu'ndan avukata saldırıya sert tepki

Isparta'da haciz işlemi sırasında bir avukatın fiziksel saldırıya uğraması üzerine Isparta Barosu Başkanlığı yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Baro, avukatların mesleki görevlerini yerine getirirken hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

“Hiçbir gerekçe şiddeti haklı gösteremez”

Isparta Barosu tarafından yapılan açıklamada, avukatların hukuki uyuşmazlıklarda taraf değil, hukukun ve savunma hakkının temsilcisi olduğu vurgulandı.

Mesleki faaliyetlerini kanunlar çerçevesinde yürüten avukatların, yürüttükleri işlemler nedeniyle şiddete maruz bırakılmasının kabul edilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, hukuki bir anlaşmazlığın sorumluluğunun görevini yapan avukata yüklenemeyeceği ifade edildi.

Baro, hiçbir gerekçenin avukata yönelik fiziksel saldırıyı haklı gösteremeyeceğini belirtti.

Isparta Barosu hukuki sürecin takipçisi olacak

Açıklamada, avukatlara yönelik şiddetin yalnızca meslek mensuplarının güvenliğini ilgilendiren bir sorun olmadığına, aynı zamanda savunma hakkını ve hukuk devletinin temel ilkelerini de etkilediğine işaret edildi.

Hukuki uyuşmazlıkların çözüm yolunun şiddet değil, hukuk olduğu vurgulanırken, saldırıya uğrayan avukata geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Isparta Barosu Başkanlığı, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki sürecin yürütülmesi, sorumluların hak ettikleri cezaları alması ve meslektaşlarının haklarının korunması amacıyla konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

“Savunmanın ve meslektaşlarımızın yanındayız”

Baronun açıklaması, savunma hakkına yönelik şiddetin karşısında durulacağı ve saldırıya uğrayan meslektaşın yalnız bırakılmayacağı mesajıyla sona erdi.

Isparta Barosu'nun açıklaması, avukatların görevlerini güvenli biçimde yerine getirebilmesi ve savunma hakkının korunması konusunu yeniden gündeme taşıdı.

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