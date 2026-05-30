Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara

Bayramın Ortasında Yürek Burkan Manzara

Isparta'nın tanınan sosyal medya fenomenlerinden Cengiz Aras'ın gündeme taşıdığı bir yaşam hikâyesi, Kurban Bayramı'nda vicdanları sızlattı. Merkez Yayla Mahallesi'nde tek başına yaşamını sürdürmeye çalışan Havva Demir'in içinde bulunduğu şartlar görenleri derinden etkiledi.

Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğun şekilde yaşandığı günlerde ortaya çıkan görüntüler, kentteki sosyal gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Harabeyi andıran bir evde yaşam mücadelesi veren Havva Demir'in hayat şartlarının oldukça ağır olduğu görüldü.

Eve girildiğinde ilk dikkat çeken detay, duvarları kaplayan yoğun rutubet ve dökülmeye başlayan sıvalar oldu. Nem kokusunun hakim olduğu evde sağlıklı bir yaşam sürmenin neredeyse imkânsız hale geldiği gözlemlendi. Özellikle banyo ve tuvalet bölümünün kullanılamaz durumda olması ise temel insani ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koydu.

Bayram ziyaretleri sırasında evi gören vatandaşlar duygusal anlar yaşarken, birçok kişi Havva Demir için yardım çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaşın destek olmak istediği öğrenildi.

Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu hatırlatan bu tablo, ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Mahalleden yükselen sessiz yardım çağrısının karşılık bulması ve Havva Demir'in yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hayırseverler ile ilgili kurumların harekete geçmesi bekleniyor.

Editörden:

Bir şehirde asfalt, kaldırım ve park yapmak elbette belediyeciliğin önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Ancak bir vatandaşın yıllardır rutubet içinde, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacağı bir evde yaşam mücadelesi vermesi de göz ardı edilmemesi gereken bir sosyal sorumluluk meselesi. Yayla Mahallesi'nin ortasında yaşanan bu tablo, "Sosyal belediyecilik nerede başlıyor, nerede bitiyor?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Bayram gününde ortaya çıkan bu görüntülerin ardından ilgili kurumların sessiz kalmaması bekleniyor. Çünkü bazen bir şehrin gerçek fotoğrafı, yapılan yatırımlarda değil; unutulan insanların yaşadığı evlerde saklıdır.



