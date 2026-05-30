Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber

Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası, Küçükhacılar Köyü'nü derin bir üzüntüye boğdu. Bayram gecesinde yaşanan kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Hasan Karabulut olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Aktaş'tan da acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aynı araçta bulunan Osman V. ve Mustafa K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükhacılar Köyü nüfusuna kayıtlı dört gencin bulunduğu araçta yaşanan kaza, bayram günlerinde köyü yasa boğdu. İki gençten gelen acı haberin ardından köyde büyük üzüntü yaşanırken, aileler ve yakınları taziye mesajlarıyla yalnız bırakılmadı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



