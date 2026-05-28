Isparta'da Patpat Faciası:1'i Ağır Yaralılar var!

Yalvaç’ta Patpat Faciası: 1’i Ağır 3 Yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde meydana gelen patpat kazası yine can yaktı. Tarım aracı olarak kullanılan ve halk arasında “patpat” diye bilinen aracın devrilmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen patpat aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yaşanan kaza, patpat araçlarıyla ilgili tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kırsal bölgelerde tarım aracı olarak kullanılan ve çoğu zaman çeşitli eklemelerle yolcu taşımaya uygun hale getirilen patpatların trafikte kullanılması büyük risk oluşturuyor.

Uzmanlar, denge sistemi zayıf olan bu araçların yüksek hızda kontrolden kolayca çıkabildiğine dikkat çekerken, geçmiş yıllarda benzer kazalarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ya da ağır yaralandığı biliniyor.

Jandarma ekiplerinin de bölgede zaman zaman sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptığı, patpat kullanımına ilişkin uyarı broşürleri dağıttığı öğrenildi. Yetkililer, bu araçların amacı dışında kullanılmaması ve özellikle kara yollarında dikkatli olunması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Her yıl benzer görüntülerin yaşanması ise “Patpat kazaları için daha sıkı önlem alınmalı mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.