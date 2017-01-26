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ISPARTA MÜSİAD 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI
​IYAŞPARK AVM’DE MUHTEŞEM 7.YIL KUTLAMASI
ISPARTA'DA 4 OVA İÇİN SİT KARARI
DİLLERE DESTAN ISPARTA HALISI YAŞIYOR!
"ByLock" 14 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI
Isparta Eczacılar Odası Açıkladı Zam Geliyor!
ISPARTA YENİ OTOGAR İHALESİ İÇİN NET TARİH VERİLDİ
DSİ'DEN YATIRIM ATAĞI
ISPARTA'DA KAVGADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MÜZİK MAĞAZASI ISPARTA'DA AÇILDI
ISPARTA'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI
ISPARTA BELEDİYESİ BÜYÜK TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI! ŞARAMPOLE UÇTU
ULUBORLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ
DENGE PATENT AÇIKLADI BU ÜRÜNLERE EL KONULABİLECEK!
KAYMAKAM FETÖ'CÜ ÇIKTI!
MÜJDE! MİGROS KAVŞAĞI İNŞAATI BAŞLIYOR
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süper haber
20 YIL SONRA FOYASI ORTAYA ÇIKTI!
YSK seçimlere katılacak partileri belirledi
Emeklilere promosyon müjdesi! Tarih belli oldu...
SGK'ya 1 yıl içinde dilekçe vermek şart!
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Artık...
Milyonlara müjde! Bu gece yarısından itibaren...
Milyonlarca kişiye müjde! 600 TL'yi aşacak
DEVLETTEN BÜYÜK MÜJDE 5 BİN 924 LİRA MAAŞ
TOKİ o evlere el koydu
Sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?
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Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!
ERDOĞAN UYARDI! BUNU ALAN GÖREVİNE GERİ DÖNECEK
ŞOV YAPTI! ALANYA’DA GOL YAĞMURU!
DÜNYA DEVİ UÇAK MARKASINA YERLİ RAKİP!
TÜRKİYE'DEN TRUP'A ÇAĞRI İKİ TALEBİMİZ VAR!
AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek
Erdoğan: Özellikle onlara dikkat edin
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Demirel 'Başkanlık' için bakın neler söylemiş!
TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ BULUNDU!
En çok vatandaşa yarayacak! Sistem değişiyor
Memura fark, esnafa af!
Aziz Yıldırım'a tarihi ceza!
TÜRKİYE İLE RUS ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA
Erdoğan'dan sert tepki: Herkes haddini bilecek!
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Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı
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YASAKLANMIŞTI ARTIK REÇETE İLE SATILACAK!YASAKLANMIŞTI ARTIK REÇETE İLE SATILACAK!
SGK'ya 1 yıl içinde dilekçe vermek şart!SGK'ya 1 yıl içinde dilekçe vermek şart!
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Milyonlara müjde! Bu gece yarısından itibaren... Milyonlara müjde! Bu gece yarısından itibaren...
Milyonlarca kişiye müjde! 600 TL'yi aşacakMilyonlarca kişiye müjde! 600 TL'yi aşacak
ISPARTA'NIN ACI KAYBI GÜLHAN ÖĞRETMENİ KAYBETTİK!ISPARTA'NIN ACI KAYBI GÜLHAN ÖĞRETMENİ KAYBETTİK!
Rusya ile S-400 pazarlığıRusya ile S-400 pazarlığı
BİNLERCESİ TESPİT EDİLDİ REKOR CEZA YAĞDI! BİNLERCESİ TESPİT EDİLDİ REKOR CEZA YAĞDI!
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Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi
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2Beşiktaş1610151535
3Galatasaray1610331433
4Fenerbahçe169342231
5Bursaspor16853327
6Osmanlıspor FK16628526
7Atiker Konyaspor16646424
8Gençlerbirliği16547422
9Antalyaspor16664-422
10Akhisar Belediye16565-620
11K. Karabükspor16583-618
12Kasımpaşa16583-718
13Trabzonspor16583-818
14Aytemiz Alanyaspor16583-918
15Çaykur Rizespor16394-1213
16Kayserispor163103-1212
17Gaziantepspor163112-1211
18Adanaspor162104-1110