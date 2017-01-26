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|Takım
|O
|G
|M
|B
|A
|P
|1
|Medipol Başakşehir
|16
|10
|0
|6
|20
|36
|2
|Beşiktaş
|16
|10
|1
|5
|15
|35
|3
|Galatasaray
|16
|10
|3
|3
|14
|33
|4
|Fenerbahçe
|16
|9
|3
|4
|22
|31
|5
|Bursaspor
|16
|8
|5
|3
|3
|27
|6
|Osmanlıspor FK
|16
|6
|2
|8
|5
|26
|7
|Atiker Konyaspor
|16
|6
|4
|6
|4
|24
|8
|Gençlerbirliği
|16
|5
|4
|7
|4
|22
|9
|Antalyaspor
|16
|6
|6
|4
|-4
|22
|10
|Akhisar Belediye
|16
|5
|6
|5
|-6
|20
|11
|K. Karabükspor
|16
|5
|8
|3
|-6
|18
|12
|Kasımpaşa
|16
|5
|8
|3
|-7
|18
|13
|Trabzonspor
|16
|5
|8
|3
|-8
|18
|14
|Aytemiz Alanyaspor
|16
|5
|8
|3
|-9
|18
|15
|Çaykur Rizespor
|16
|3
|9
|4
|-12
|13
|16
|Kayserispor
|16
|3
|10
|3
|-12
|12
|17
|Gaziantepspor
|16
|3
|11
|2
|-12
|11
|18
|Adanaspor
|16
|2
|10
|4
|-11
|10
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