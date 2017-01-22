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5Bursaspor16853327
6Osmanlıspor FK16628526
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8Gençlerbirliği16547422
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11K. Karabükspor16583-618
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17Gaziantepspor163112-1211
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