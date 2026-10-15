Pilot Garage’dan her ay 2 otomobil çekilişi! İşte detaylar

Pilot Garage, Türkiye genelinde Instagram takipçileri ve oto ekspertiz müşterileri için iki ayrı otomobil çekilişi düzenliyor. Katılım şartları ve tarihler haberimizde.

Pilot Garage’dan her ay 2 otomobil çekilişi! İşte detaylar
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 01:42
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Pilot Garage’dan her ay 2 otomobil çekilişi! İşte detaylar

Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye genelinde düzenlediği kampanyalarla otomobil kazanma fırsatı sunuyor. Ekim 2026 döneminde biri Instagram takipçilerine, diğeri ekspertiz hizmeti alan müşterilere yönelik iki ayrı otomobil çekilişi gerçekleştiriliyor.

Otomobil sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren kampanyayla gündeme gelen Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye genelindeki katılımcılara iki farklı çekiliş fırsatı sunuyor. Kampanyalardan biri sosyal medya üzerinden katılım sağlayanları, diğeri ise Pilot Garage şubelerinde oto ekspertiz hizmeti alan müşterileri kapsıyor.

Bir otomobil Instagram takipçilerine

Pilot Garage’ın sosyal medya kampanyasına katılmak isteyenlerin, markanın resmî Instagram hesabını takip etmesi, kampanya gönderisini beğenmesi ve yorum bölümünde iki kişiyi etiketlemesi gerekiyor.

Katılımcıların ayrıca Pilot Garage Club uygulaması üzerinden kampanya katılım formunu doldurup onaylaması isteniyor. Katılım koşulları ve diğer ayrıntılar markanın resmî kampanya duyurusunda yer alıyor.

Ekspertiz müşterilerine de otomobil fırsa

Pilot Garage’ın diğer kampanyası, Türkiye genelindeki şubelerinde oto ekspertiz hizmeti alan müşterilere yönelik düzenleniyor.

Kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, Pilot Garage Club uygulaması üzerinden gerekli işlemleri tamamlayarak çekilişe katılabiliyor. Araç alıcısı ve satıcısına tanınan çekiliş hakları ise kampanya şartlarına göre değişiyor.

Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pilot Garage’ın Ekim 2026 kampanyalarına ilişkin duyurularında çekiliş tarihi 12 Kasım 2026, sonuçların yayımlanacağı tarih ise 17 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

Kampanyalara katılmak isteyenlerin yaş sınırı, başvuru koşulları, çekiliş tarihleri ve ödüllere ilişkin ayrıntılar için Pilot Garage’ın resmî internet sitesindeki güncel duyuruları incelemesi gerekiyor.

Kampanya ayrıntılarına Pilot Garage resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Isparta’da Pilot Garage oto ekspertiz hizmeti

Aracını satın almadan önce kontrol ettirmek veya satış sürecinde profesyonel ekspertiz hizmetinden yararlanmak isteyenler, Pilot Garage Isparta şubesi ile iletişime geçebilir. Araçların teknik durumunun değerlendirilmesine yönelik ekspertiz hizmetleri hakkında bilgi almak ve randevu oluşturmak için şubeye başvurabilirsiniz.

Pilot Garage Isparta

 Adres: Sanayi Mahallesi, 3241. Sokak No: 16, Merkez / Isparta
Telefon: 0551 002 32 32

 İnternet sitesi: pilotgarageisparta.com

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