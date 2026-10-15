DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Açıkladı: Isparta'nın Su Seviyesinde Son Durum Ne?

Isparta'nın içme suyu güvenliğini sağlayan Darıderesi 1 ve Darıderesi 2 barajlarındaki son durum, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verileriyle açıklandı . Mevsim şartları ve sıcak yaz ayları nedeniyle barajlardaki su seviyesinde %10'luk bir buharlaşma ve azalma yaşansa da, barajların doluluk oranları kentin su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor .

Isparta'nın Can Damarı Darıderesi Barajlarında Son Durum: Doluluk Oranları Yüz Güldürüyor

Yaz Sıcakları Su Seviyesini Etkiledi: Isparta Barajlarında Doluluk Oranı Kaç Oldu?

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Isparta'nın merkezine içme suyu sağlayan Darıderesi 1 ve geçtiğimiz yıl inşa edilerek su tutmaya başlayan Darıderesi 2 barajlarının doluluk oranı neredeyse %100'e ulaştı . Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yaz sezonundaki buharlaşmanın etkisiyle %10'luk bir su kaybı yaşanmış olsa da mevcut rezervler kentin su ihtiyacını güvence altında tutuyor .

HABER METNİ

Mevsim koşulları içme suyu seviyesini doğrudan etkilerken, Eğirdir Gölü'ne olan bağımlılık da sürdürülebilir su yönetimi açısından önem arz ediyor . Bu yıl yağışlarla birlikte Isparta’nın merkezine içme suyu sağlayan 64 metre yüksekliğindeki Darıderesi 1 ve Darıderesi 2 barajlarındaki artan doluluk oranı yüzleri güldürdü .

Toplam Su Kapasitesi 10.6 Milyon Metreküp

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; iki barajda bulunan toplam su seviyesi 10.6 milyon metreküp kapasitenin neredeyse %100'üne ulaştı . Sıcak geçen yaz aylarının iki barajın su seviyesinde %10 buharlaşmaya yol açtığını belirten DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, meteorolojik veriler ışığında doluluk oranının önümüzdeki dönemde artacağını belirtti .

"Su Rezervimiz Isparta'nın Üçte Birini Karşılayacak Durumda"

Mevcut su durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşan DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, şu açıklamalarda bulundu :

"Darıderesi 1 geçen yıl vardı. Bildiğiniz gibi Darıderesi 2 yeni bir yıl önce devreye girdi. Geçen sene Darıderesi 1 barajımızda 3 milyon su vardı. Bu sene hem 1 ve 2'de toplamda 8 milyon suyumuz var . Yani 1 Haziran itibariyle bugüne geldiğimiz noktada baktığımız zaman %10'luk bir azalma var. Sadece 800 bin metreküp civarında bir su azalmış . İki barajımızdan şu an itibariyle 8 milyon su ve %80 doluluktayız . Yani bu da Isparta ilinin yaklaşık şu an itibariyle bile üçte bir suyunu karşılayacak durumda ."

Gelecek Dönem Beklentileri ve Tasarruf Vurgusu

%80 doluluk oranının ilerleyen süreçte sonbahar ve kış yağışlarıyla yeniden artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, son 10 yılın kuraklık verileriyle kıyaslandığında barajlardaki su seviyesinin oldukça iyi bir konumda olduğunu kaydetti .