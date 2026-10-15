DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Açıkladı: Isparta'nın Su Seviyesinde Son Durum Ne?

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Açıkladı: Isparta'nın Su Seviyesinde Son Durum Ne?
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 13:45
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Isparta'nın içme suyu güvenliğini sağlayan Darıderesi 1 ve Darıderesi 2 barajlarındaki son durum, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verileriyle açıklandı. Mevsim şartları ve sıcak yaz ayları nedeniyle barajlardaki su seviyesinde %10'luk bir buharlaşma ve azalma yaşansa da, barajların doluluk oranları kentin su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
 
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SPOT / ÖZET

Isparta'nın merkezine içme suyu sağlayan Darıderesi 1 ve geçtiğimiz yıl inşa edilerek su tutmaya başlayan Darıderesi 2 barajlarının doluluk oranı neredeyse %100'e ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yaz sezonundaki buharlaşmanın etkisiyle %10'luk bir su kaybı yaşanmış olsa da mevcut rezervler kentin su ihtiyacını güvence altında tutuyor.
 

HABER METNİ

Mevsim koşulları içme suyu seviyesini doğrudan etkilerken, Eğirdir Gölü'ne olan bağımlılık da sürdürülebilir su yönetimi açısından önem arz ediyor. Bu yıl yağışlarla birlikte Isparta’nın merkezine içme suyu sağlayan 64 metre yüksekliğindeki Darıderesi 1 ve Darıderesi 2 barajlarındaki artan doluluk oranı yüzleri güldürdü.
 

Toplam Su Kapasitesi 10.6 Milyon Metreküp

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; iki barajda bulunan toplam su seviyesi 10.6 milyon metreküp kapasitenin neredeyse %100'üne ulaştı. Sıcak geçen yaz aylarının iki barajın su seviyesinde %10 buharlaşmaya yol açtığını belirten DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, meteorolojik veriler ışığında doluluk oranının önümüzdeki dönemde artacağını belirtti.
 

"Su Rezervimiz Isparta'nın Üçte Birini Karşılayacak Durumda"

Mevcut su durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşan DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, şu açıklamalarda bulundu:
 
"Darıderesi 1 geçen yıl vardı. Bildiğiniz gibi Darıderesi 2 yeni bir yıl önce devreye girdi. Geçen sene Darıderesi 1 barajımızda 3 milyon su vardı. Bu sene hem 1 ve 2'de toplamda 8 milyon suyumuz var. Yani 1 Haziran itibariyle bugüne geldiğimiz noktada baktığımız zaman %10'luk bir azalma var. Sadece 800 bin metreküp civarında bir su azalmış. İki barajımızdan şu an itibariyle 8 milyon su ve %80 doluluktayız. Yani bu da Isparta ilinin yaklaşık şu an itibariyle bile üçte bir suyunu karşılayacak durumda."

Gelecek Dönem Beklentileri ve Tasarruf Vurgusu

%80 doluluk oranının ilerleyen süreçte sonbahar ve kış yağışlarıyla yeniden artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, son 10 yılın kuraklık verileriyle kıyaslandığında barajlardaki su seviyesinin oldukça iyi bir konumda olduğunu kaydetti.
 
Isparta’da suyun yönetimi; hem anlık kaynaklardan, hem Darıderesi 1 ve 2 barajlarından, hem de Eğirdir Gölü'nden sağlanıyor. Uzmanlar, artan sıcaklıklar ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak su tasarrufunun elden bırakılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.
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