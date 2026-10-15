Başkan Parlak İstihdamı Açıkladı: "Keçiborlu’da İş Var, Çalışacak İnsan Arıyoruz"

Başkan Parlak İstihdamı Açıkladı: "Keçiborlu’da İş Var, Çalışacak İnsan Arıyoruz"
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 13:45
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Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, "Başkan Cevaplıyor" programında ilçenin gelişimini sağlayan projelere ve artan istihdam oranına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Şehrimiz için uğraşacağız" vurgusunu yapan Başkan Parlak, "Yeter ki insanlar istesin, çalışmayla her şey oluyor" dedi.
 
  • Başkan Parlak’tan Net Mesaj: "Keçiborlu'da İşsizlik Yok, Çalışmak İsteyen Her Şeyin Sahibi Olur"
  • Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak: "Yeter ki İnsanlar Istesin, Her Şey Mümkün"

SPOT / ÖZET

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, samimi bir sohbet havasında gerçekleşen "Başkan Cevaplıyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Kentin ve ilçenin gelişmesini sağlayan projelerle artan istihdam oranına ilişkin konuşan Başkan Parlak, "İnsanlarımız yeter ki istesin, çalışmayla her şey oluyor" dedi.
 

HABER METNİ

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve kentin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Toplantıların kendilerini de yenilediğini belirten Parlak, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin doğru adımlar atmalarında büyük rol oynadığını ifade etti.
 

"Belediyede Çalışan Sayısı 100’e Yaklaştı"

Görev süresi boyunca belediye bünyesindeki istihdamı artırdıklarına dikkat çeken Başkan Parlak, şu bilgileri paylaştı:
 
"Belediyede çalışan sayısı kaç oldu? Yüzeye yaklaştık galiba, değil mi? 75 sadece işçi... Yani yüze yaklaştık yani şu anda. Onun için oluyor bu işler. Doğalgazı bak 10-12 senedir yakıyoruz, hani oluyor. İşte 5 yıllık 'Başkanım sen ne uğraşıyorsun, bölüm çıkar' dediler. Ben dedim ki 5 yıllık yüksek okula ulaşacağım dedim. Uğraşmadılar, işte açıldı sivil havacılık yüksekokulu, yani... Oluyor yani."
 

"Şehir İstesin, Çalışmayla Her Şey Oluyor"

Şehre değer katacak projelere ve hizmetlere hep birlikte odaklandıklarını belirten Parlak, eleştirinin doğruları getirdiğini ve bu süreçte ortak akılla hareket ettiklerini vurguladı. Alternatif yolların ancak ortak emekle açılacağını belirten Başkan Parlak, "Demek ki şehir istesin, insanlar istesin, çalışmayla her şey oluyor arkadaşlar. Hepsi olacak, 3 tane fazla gidiveriyorsun Ankara'ya. Hepsi bu yani, başka bir şey değil" şeklinde konuştu.
 

Keçiborlu’da İşsizlik Problemimiz Yok

Karşılıklı görüş alışverişinin önemine değinen Başkan Parlak, Keçiborlu'da genel anlamda işsizlik probleminin bulunmadığına dikkat çekerek yeni dönem müjdesini verdi:
 
"Keçiborlu'da şu anda işsizlik problemi yok. Neden işsizlik yok? Ben belediyeye 10 kişi alıyorum. Yaklaşık bizim belediye maaşı aylık 40 bin lira var mıdır Mehmet? Mesela 10 kişiyi müracaat ediyorsunuz, 11 kişi müracaat ediyor. Gençler orada şu anda işsizlik problemi yok. Ha, sadece işsizlik problemi 40 yaş üstü kadınlarımızla ilgili bir problem var. Onunla da işte Allah'a şükür belediyeyle ilgili bir proje yapıyoruz. Bir kısmını orada değerlendireceğiz. Ama Keçiborlu'da arkadaşlar şu anda işsizlik problemi yok yani. İşe girmek isteyen varsa da yollayın."
 

 

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