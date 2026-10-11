Isparta Son Dakika:ITSO seçimlerini Metin Çelik kazandı

ITSO seçimlerini Metin Çelik kazandı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde sonuç belli oldu. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Mavi Liste adayı Metin Çelik, rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ITSO) yeni dönem yönetimini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde kazanan belli oldu. Isparta Ekonomi Kampüsü’nde yapılan seçimlerde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’in liderliğindeki Mavi Liste seçimi kazandı.

Üç liste yarıştı

ITSO üyelerinin yeni dönem yönetimini belirlemek üzere sandık başına gittiği seçimlerde Mavi Liste adayı Metin Çelik’in yanı sıra Beyaz Liste adayı Yunus Karabulut ve Yeşil Liste adayı Alettin Ünal Turgut yarıştı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Sayım sonucunda Metin Çelik’in başında bulunduğu Mavi Liste seçimi kazanan taraf oldu.

ITSO’da yeni dönem başlayacak

Seçim sonucuyla birlikte Metin Çelik, ITSO’nun yeni dönem yönetiminin belirlenmesinde önemli bir başarı elde etti. Seçimlerin ardından odanın yeni dönem çalışmalarına ilişkin sürecin devam etmesi bekleniyor.

Isparta iş dünyası açısından önem taşıyan seçimlerin, kentin ticari hayatı ve oda faaliyetleri bakımından yeni dönemin gündemini şekillendirmesi bekleniyor.

Haber: Isparta Haber Ajansı