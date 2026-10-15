Isparta, TÜBİTAK bilim şenliğinde Türkiye üçüncüsü oldu

Ödül Ankara’da takdim edildi

Bilim ve teknoloji çalışmaları değerlendirildi

Isparta’da bilim projeleri sürecek

Isparta, bilim ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında Türkiye üçüncüsü oldu.Başarı, “4007 – Bilim Şenliği Teşvik Ödülü” kategorisinde elde edildi. Kentte bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımına yönelik çalışmalar, ödülle taçlandırıldı.Ödül töreni, Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, il yöneticileri ve proje yürütücüleri katıldı.Isparta’ya Türkiye üçüncülüğünü kazandıran ödülü, İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak teslim aldı.Program kapsamında Recai Ocak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile de bir araya geldi. Görüşmede Isparta’da yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri ile öğrencilerin bilimsel projelere katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında öğrencilerin araştırma, keşfetme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.Bilimsel bilginin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve bilim ile günlük yaşam arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.Elde edilen Türkiye üçüncülüğü, Isparta’da bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere teşvik edilmesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.