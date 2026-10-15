Isparta, TÜBİTAK bilim şenliğinde Türkiye üçüncüsü oldu

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül Ankara’da verildi.

Isparta, TÜBİTAK bilim şenliğinde Türkiye üçüncüsü oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 01:42
974545 Okunma
0

Isparta, TÜBİTAK bilim şenliğinde Türkiye üçüncüsü oldu

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Teşvik Ödülü kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Ödül, Ankara’da düzenlenen törende İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak’a takdim edildi.
Isparta, bilim ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında Türkiye üçüncüsü oldu.
Başarı, “4007 – Bilim Şenliği Teşvik Ödülü” kategorisinde elde edildi. Kentte bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere katılımına yönelik çalışmalar, ödülle taçlandırıldı.

Ödül Ankara’da takdim edildi

Ödül töreni, Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.
Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak, il yöneticileri ve proje yürütücüleri katıldı.
Isparta’ya Türkiye üçüncülüğünü kazandıran ödülü, İl Millî Eğitim Müdürü Recai Ocak teslim aldı.

Bilim ve teknoloji çalışmaları değerlendirildi

Program kapsamında Recai Ocak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile de bir araya geldi. Görüşmede Isparta’da yürütülen bilim ve teknoloji faaliyetleri ile öğrencilerin bilimsel projelere katılımını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

Isparta’da bilim projeleri sürecek

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında öğrencilerin araştırma, keşfetme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.
Bilimsel bilginin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve bilim ile günlük yaşam arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Elde edilen Türkiye üçüncülüğü, Isparta’da bilim kültürünün yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bilimsel faaliyetlere teşvik edilmesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

image
Isparta HaberTÜBİTAKIsparta İl Millî Eğitim MüdürlüğüRecai Ocakbilim şenliğiTürkiye üçüncülüğüIsparta eğitim haberleri
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da bina güvenliği uyarısı: Kaçak katlara dikkat
Isparta’da İŞKUR’dan 70 kişilik alım! Başvurular başladı
Pilot Garage’dan her ay 2 otomobil çekilişi! İşte detaylar
Isparta’nın Saklı Tarihi: 1780’deki Büyük Sel Felaketi ve "Öküzbattı" İsminin Gizemi
Isparta için meteorolojiden sarı kodlu uyarı! Fırtına kapıda
Isparta, TÜBİTAK bilim şenliğinde Türkiye üçüncüsü oldu
Isparta Dereboğazı yolu için 2027’de ihale beklentisi
Isparta Uluborlu’da 2,7 büyüklüğünde deprem
Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Isparta’da Martı TAG iddiası: Taksiciler takipte mi?
Isparta Son Dakika:ITSO seçimlerini Metin Çelik kazandı FLAŞ HABER!!!
21. Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor
Ebru Yaşar 29 Ekim’de Isparta’da sahne alacak
Isparta’da radyoların eleman ihtiyacı için MESEM önerisi
Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bülent Turan Isparta’da uyardı: Okullarda güvenlik sadece polisle sağlanamaz
Isparta’nın öğrenci şehri kimliği neden zayıflıyor?
Isparta’da kadın kooperatifleri nereye gidiyor?
Bülent Turan Isparta’da konuştu: Yanlış yapan hesabını verecek
81 ilde gıda güvenliği operasyonu: 61 milyon liralık ürün ele geçirildi
98.6 Radyo Isparta: Şehrin sesini çevre illere taşıyor
Mürüvvet Başdeğirmen Vefatının 2. Yıl Dönümünde Dualarla Anıldı
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta’da: "Tarım Bu Ülkenin Güvenlik Meselesidir"
TESK Genel Kurulunda Isparta Rüzgarı: Divan Başkanlığı Ahmet Tural’a Emanet Edildi
Isparta Ticaret Borsasında Seçim Heyecanı: Başkan Hüdai Şahin’den Üyelere Sandık Çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
21. Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor
21. Isparta tarım fuarı 12 Kasım’da kapılarını açıyor
Isparta’da radyoların eleman ihtiyacı için MESEM önerisi
Isparta’da radyoların eleman ihtiyacı için MESEM önerisi
Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti