Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Isparta-Eğirdir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Akkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemeler sürerken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.





