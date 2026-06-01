İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar

Isparta'nın en yoğun güzergâhlarından biri olan İstanbul Caddesi'nde meydana gelen trafik kazası, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde iki aracın karıştığı kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin ön ve arka bölümlerinde büyük çaplı hasar oluşurken, olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, araç sahipleri ve vatandaşlar yaşanan olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Kaza nedeniyle çevrede toplanan vatandaşlar da hasar gören araçları merakla izledi.

İlk belirlemelere göre kazada maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, İstanbul Caddesi gibi yoğun trafik bulunan güzergâhlarda sürücülerin hız ve takip mesafesi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.