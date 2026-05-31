Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasının ardından yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden isimlerden birinin, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır olduğu öğrenildi.

Bayram dönüşü Isparta-Antalya karayolunda yaşanan ve bölgeyi yasa boğan kazada toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri netleşmeye başladı.

Akademik çalışmalarıyla tanınan ve uzun yıllardır Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kır'ın vefat haberi, üniversite camiasında ve öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Bucak ilçesi yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürerken, olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Isparta ve eğitim camiasını derinden etkileyen acı olayın ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Prof. Dr. İsmail Kır'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.