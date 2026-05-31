Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!

G.Tarihi: 31.05.2026 14:28
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde yaşayan bir baba ile oğlunun hayatını kaybettiği traktör kazası büyük üzüntüye neden oldu. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden iki kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk da yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Ü.Y. yönetimindeki 03 FS 356 plakalı traktör, arazi yolunda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ü.Y. ile 7 yaşındaki oğlu M.M.Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 yaşındaki R.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Isparta’da büyük üzüntüye neden olan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazelerinin, Afyonkarahisar’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

Yaşanan acı olay, hem Çünür Mahallesi’nde hem de yakın çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
