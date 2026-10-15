Isparta’da bina güvenliği uyarısı: Kaçak katlara dikkat

Caner Ataseven, Isparta’da kaçak katlar ve taşıyıcı sistem müdahalelerine karşı uyardı. Binalar için düzenli denetim ve erken tespit çağrısı yaptı.

Isparta’da bina güvenliği uyarısı: Kaçak katlara dikkat
ISPARTA
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Isparta’da bina güvenliği uyarısı: Facia yaşanmadan önlem alınmalı

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde konuşan Yüksek Mimar Caner Ataseven, Isparta’da kaçak katlar ve taşıyıcı sistemlere yapılan müdahalelerin ciddi tehlikelere yol açabileceği uyarısında bulundu. Ataseven, binaların kullanım sürecinde de düzenli denetlenmesi ve riskli yapıların erken tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Isparta’da yapı güvenliği ve afetlere hazırlık konusu yeniden gündeme geldi. Isparta Mimarlar Odası Başkanı ve Risk Kentsel Dönüşüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Caner Ataseven, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, olası faciaların önüne geçilebilmesi için yapı denetimlerinin yalnızca inşaat aşamasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Kaçak katlar ve taşıyıcı sistem müdahalelerine dikkat çekti

Ataseven, Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği faciayı hatırlatarak benzer risklerin başka kentlerde de bulunabileceğine dikkat çekti. Isparta’da kaçak kat eklenen ya da özellikle iş yerlerinin bulunduğu zemin katlarda taşıyıcı sisteme müdahale edilmiş binaların risk oluşturabileceğini ifade etti.

Binalardaki kolon ve diğer taşıyıcı elemanların güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirten Ataseven, ruhsat projelerine aykırı uygulamaların tespit edilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Binalar yalnızca inşaat sırasında denetlenmemeli

Yapı güvenliğinin, binaya ruhsat verilmesiyle sona eren bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini savunan Ataseven, binaların kullanım döneminde de belirli aralıklarla kontrol edilmesini önerdi.

Asansörler ve araçlar için periyodik kontroller uygulandığını hatırlatan Ataseven, insanların yaşamlarını sürdürdüğü binalar için de benzer bir denetim sisteminin oluşturulması gerektiğine işaret etti. Bu kapsamda binaların en fazla 5 yılda bir kontrol edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasını önerdi.

Mavi, yeşil ve kırmızı etiket önerisi

Ataseven’in gündeme getirdiği öneriler arasında binaların güvenlik durumlarını gösterecek renkli etiketleme sistemi de bulunuyor. Öneriye göre binalar, yapılan incelemeler sonucunda mavi, yeşil veya kırmızı etiketlerle sınıflandırılabilecek.

Böyle bir sistemin, iskân ruhsatı alındıktan sonra yapılan kaçak kat ilaveleri ve kolon kesilmesi gibi projeye aykırı müdahalelerin fark edilmesine yardımcı olabileceğini belirten Ataseven, yapı güvenliğinin sürekli takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Olası riskler erkenden tespit edilmeli

Ataseven’in açıklaması, Isparta’daki mevcut yapıların güvenliğinin ve denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda riskli olabilecek binaların incelenmesi, ruhsata aykırı müdahalelerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması, olası can kayıplarının önlenmesi açısından önem taşıyor.

Not: Binaların tamamının riskli olduğu anlamına gelmeyen bu uyarılar, belirli yapıların teknik incelemeyle değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bir binanın güvenliği konusunda kesin karar, yetkili uzmanların yapacağı incelemeler sonucunda verilebilir.

 

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