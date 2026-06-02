Köylerde Çöp İsyanı! Vatandaşlar Hastalıktan Endişeli

Köylerde Çöp İsyanı! Vatandaşlar Yetkililere Seslendi

Isparta Haber ekiplerine ulaşan vatandaşlar, merkeze bağlı Ali Köy, Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar köylerinde Kurban Bayramı'ndan bu yana yaşanan çöp sorununun artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi. Günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler ve kurban atıkları nedeniyle köylerde kötü kokunun hakim olduğu ifade edildi.

Özellikle sıcak havaların etkisiyle birlikte çöp konteynerlerinin taşması, çevreye yayılan ağır koku ve artan sinek yoğunluğu vatandaşların tepkisine neden oldu. Köylüler, ortaya çıkan görüntülerin ne köylerine ne de Isparta'ya yakıştığını dile getirdi.

"Kokudan Cam Açamıyoruz"

Köy sakinleri, Kurban Bayramı sonrasında konteynerlerin uzun süre boşaltılmadığını öne sürerek yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

"Bayramdan bu yana çöpler alınmıyor. Kurban atıkları çuvallar içerisinde günlerdir bekliyor. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Evlerimizin camlarını açamaz hale geldik. Hastalık kapmaktan korkuyoruz" diyen vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm beklediklerini söyledi.

Konteynerler Taştı, Sokaklar Çöple Doldu

Isparta son dakika gelişmeleri arasında yer alan görüntülerde, çöp konteynerlerinin tamamen dolduğu ve çöplerin çevreye taştığı görülüyor. Kurban atıklarının günlerdir sıcak havada beklediği belirtilirken, çevrede oluşan kötü kokunun yaşamı olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Vatandaşlar özellikle kurban sakatatlarının uzun süre beklemesinin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu savunuyor.

Okul Çevresindeki Görüntüler Tepki Çekti

Köylerde bulunan okul çevrelerindeki çöp konteynerlerinin durumu da velilerin tepkisini artırdı. Öğrencilerin kullandığı güzergahlarda biriken çöplerin hijyen açısından büyük risk oluşturduğu belirtiliyor.

Veliler, "Çocuklarımızın geçtiği yollar çöp içinde. Eğitim alanlarının çevresindeki görüntüler kabul edilemez. Bu manzara hem sağlık hem de çevre açısından büyük sorun oluşturuyor" diyerek tepki gösterdi.

Çaresiz Kalan Vatandaşlar Çöpleri Yaktı

İddiaya göre bazı köy sakinleri, uzun süre toplanmayan çöpler nedeniyle kendi imkanlarıyla çözüm aramaya çalıştı. Çöplerin yakılmasıyla birlikte bu kez yoğun duman ve hava kirliliği oluştu.

Bir tarafta kötü koku, diğer tarafta yükselen duman nedeniyle vatandaşların nefes almakta zorlandığı ifade edildi.

"Bu Görüntüler Isparta'ya Yakışmıyor"

Isparta Haber Ajansı'na ulaşan vatandaşlar, çöplerin bir an önce kaldırılmasını ve bölgede ilaçlama ile dezenfeksiyon çalışması yapılmasını istedi.

Köy sakinleri, sıcak havalarda bulaşıcı hastalık riskinin arttığına dikkat çekerek şu çağrıda bulundu:

"Sadece çöplerin alınması yetmez. Bu alanlar ilaçlanmalı ve dezenfekte edilmeli. Günlerdir bu şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Yetkililerin artık sesimizi duymasını istiyoruz."

Ali Köy, Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar'da yaşayan vatandaşlar, sorunun kalıcı olarak çözülmesi için ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesini bekliyor.

Isparta haber gündemine taşınan olayla ilgili vatandaşlar, "Isparta'nın merkezine bağlı köylerde bu görüntülerin yaşanması kabul edilemez. Bu manzara ne köylerimize ne de Isparta'ya yakışıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.