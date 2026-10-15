Isparta'daki Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta dev indirim geliyor!

Akaryakıta dev indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 5 lira 65 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında büyük düşüş beklentisi

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri de etkiledi. ABD ile İran arasındaki olumlu gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, gözler benzin fiyatlarında yapılması beklenen indirime çevrildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle benzinin litre fiyatında 5,65 TL düşüş öngörülüyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarında daha düşük fiyatlarla karşılaşabilecek.

Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik beklenmiyor

Beklenen indirim haberinde motorin ve LPG kullanıcıları için ise şimdilik yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Mevcut bilgilere göre indirim beklentisi yalnızca benzin grubunu kapsıyor.

Isparta'da benzin fiyatları düşecek mi?

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde Isparta'daki benzin fiyatlarının da yeni tarifeye göre güncellenmesi bekleniyor. Ancak pompaya yansıyacak nihai fiyatlar, dağıtım şirketleri ve akaryakıt istasyonlarına göre farklılık gösterebilir.

Önemli not: Benzine yönelik 5,65 TL'lik indirim henüz beklenti aşamasında. İndirimin kesinleşmesi ve uygulanacağı saat konusunda yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler ve Isparta'daki güncel fiyatlar için Isparta Haber Ajansı'nı takip etmeye devam edin.