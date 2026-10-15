HGS'de yeni dönem başladı! Araç sahipleri dikkat

HGS ihlalli geçiş borçlarında yeni sorgulama ve ödeme süreci gündemde. E-Devlet üzerinden borç kontrolü ve emanet araç kullananların dikkat etmesi gerekenler.

HGS'de yeni dönem başladı! Araç sahipleri dikkat
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 21:00
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HGS'de yeni dönem başladı! Araç sahipleri dikkat

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden ihlalli geçiş borçlarını sorgulama ve ödeme sürecinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Yeni uygulamayla birlikte araçların geçiş borçlarını görüntülemek isteyen kullanıcıların e-Devlet üzerinden işlem yapması gerekiyor. Düzenleme, özellikle başkasına ait araçları kullanan sürücüleri de yakından ilgilendiriyor.

HGS borcu sorgulamada yeni uygulama

Önceki uygulamada araç plakası girilerek ihlalli geçiş borçları sorgulanabiliyor ve ödeme yapılabiliyordu. Yeni sistemde ise kullanıcıların e-Devlet'e giriş yaparak kendi araçları üzerinden işlem gerçekleştirmesi gerekiyor.

Araç sahipleri, web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra “Araçlarım” bölümünden ilgili aracı seçerek otoyol geçiş bilgilerine ulaşabiliyor. İhlalli geçiş bulunması halinde borç bilgileri görüntülenebiliyor ve ödeme adımına geçilebiliyor.

HGS borcu nasıl ödenecek?

İhlalli geçiş borcunu kontrol etmek isteyen araç sahiplerinin şu adımları izlemesi gerekiyor:

  1. İnternet tarayıcısından e-Devlet'e giriş yapın.

  2. Arama bölümüne “Araçlarım” yazın.

  3. İşlem yapmak istediğiniz aracı seçin.

  4. “Geçiş” bölümünden otoyol geçiş bilgilerini görüntüleyin.

  5. İhlalli geçiş borcu bulunuyorsa ilgili kaydı açın.

  6. “Ödeme yap” seçeneği üzerinden ödeme işlemini tamamlayın.

Aktarılan bilgilere göre ilgili ödeme ekranına mobil uygulama üzerinden ulaşılamıyor; işlemin web tarayıcısı aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Başkasının aracıyla geçiş yapanlar ne yapacak?

Yeni uygulama, emanet araç kullanan sürücüler açısından da önem taşıyor. Başkasına ait araçla otoyol veya köprü geçişi yapan kişiler, geçiş sırasında HGS bakiyesinin yetersiz olması ya da ihlalli geçiş oluşması halinde araç sahibiyle iletişim kurmalı.

Geçiş bedelini öğrenen sürücünün, araç sahibiyle anlaşarak tutarı karşılaması ve gerekli ödemenin yapıldığından emin olması gerekiyor. Borcun nasıl ve kim tarafından ödeneceği konusunda araç sahibiyle önceden iletişim kurulması, sonradan yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

Araç sahiplerinin ve emanet araç kullanan sürücülerin, geçiş borçlarını zamanında kontrol etmesi ve ödeme durumunu doğrulaması önem taşıyor.

HGS uygulamasındaki değişiklikler ve sürücüleri ilgilendiren güncel gelişmeler için Isparta Haber Ajansı'nı takip etmeye devam edin.

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