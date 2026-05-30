Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında

Kurban Bayramı'nın ardından Isparta'nın bazı noktalarında llçe ve köylerinde ortaya çıkan görüntüler, vatandaşların tepkisini çekti. Kurban kesimlerinden arta kalan deri, kelle, iç organ ve çeşitli hayvansal atıkların bazı bölgelerde çöp konteynerleri çevresine bırakılması, çevre kirliliği ve halk sağlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bayram boyunca yoğun şekilde kullanılan çöp alanlarında oluşan görüntüler nedeniyle vatandaşlar, Isparta Belediyesi'nin temizlik ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı bu günlerde, kontrolsüz şekilde bırakılan atıkların kötü kokuya neden olduğu ve sinek popülasyonunun artmasına zemin hazırladığı belirtiliyor.

Kentte birçok noktada temizlik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görülürken, vatandaşlar özellikle bayram sonrasındaki birkaç günün kritik olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar ise hayvansal atıkların uzun süre açıkta kalmasının hem çevresel hem de hijyen açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Vatandaşlar, sadece çöplerin toplanmasının değil, gerekli görülen bölgelerde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının da yapılmasını talep ediyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte sivrisinek ve haşere yoğunluğunun artabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıyor.

Şehirde bayramın bereketi yaşanırken geride hoş olmayan görüntülerin kalmaması gerektiğini ifade eden bazı vatandaşlar ise durumu esprili bir dille yorumladı: "Bayram geçti ama misafir olarak bıraktığımız sinekler hâlâ şehirde kalmasın."

Isparta'nın temiz ve yaşanabilir kimliğinin korunması için ilgili kurumların temizlik, ilaçlama ve çevre sağlığı çalışmalarını artırması yönündeki çağrılar sürüyor.