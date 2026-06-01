Dereboğazı Kavşağı İçin Acil Güvenlik Çağrısı

G.Tarihi: 01.06.2026 12:54
"O KAVŞAKTA ÇÖZÜM BEKLENİYOR"

"Çandır Muhtarı'ndan Yetkililere Güvenlik Çağrısı"

Dereboğazı Karayolu ile Sütçüler bağlantı noktasında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların ardından bölgede güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Çandır Köyü Muhtarı Süleyman Akıntürk, kavşakta yaşanan risklere dikkat çekerek yetkililere alt geçit, üst geçit veya dönüş cebi yapılması çağrısında bulundu.

Isparta ile Antalya'yı birbirine bağlayan ve bölgenin en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan Dereboğazı Karayolu üzerindeki Sütçüler bağlantı noktası, yaşanan trafik kazalarının ardından bir kez daha gündeme geldi.

Çandır Köyü Muhtarı Süleyman Akıntürk, Elsazı mevkiinde yaptığı açıklamada, özellikle Melikler Köprüsü bağlantı yolunun bulunduğu kavşakta uzun süredir devam eden güvenlik sorunlarının artık çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bölgenin yalnızca Çandır Köyü'nü değil, Burdur ve Isparta'ya bağlı çok sayıda yerleşim yerini etkileyen önemli bir ulaşım hattı olduğunu belirten Akıntürk, kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde benzer acı olayların yaşanmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

"Bu Yol Binlerce Kişinin Kullandığı Bir Güzergâh"

2017 yılında hizmete açılan Melikler Köprüsü ile bölgenin ulaşım imkanlarının önemli ölçüde geliştiğini belirten Akıntürk, buna rağmen Dereboğazı Karayolu'ndan Çandır istikametine dönüş yapılan noktada ciddi riskler bulunduğunu ifade etti.

Yoğun trafik akışı içerisinde dönüş yapmak isteyen sürücülerin zaman zaman tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Akıntürk, özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğunun riski daha da büyüttüğünü söyledi.

Çözüm Önerilerini Sıraladı

Muhtar Akıntürk, kavşakta yaşanan sorunun çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek şu önerileri gündeme getirdi:

  • Çandır istikametine dönüş yapacak araçlar için güvenli bir dönüş cebi oluşturulması,

  • Trafik akışını kesmeyecek alt geçit veya üst geçit projelerinin değerlendirilmesi,

  • Karayolları ve ilgili kurumlar tarafından bölgede kapsamlı trafik güvenliği çalışması yapılması,

  • Kavşağın yeniden projelendirilerek daha güvenli hale getirilmesi.

"Ortak Hareket Edilmeli"

Sorunun yalnızca bir köyü ya da ilçeyi ilgilendirmediğini vurgulayan Akıntürk, bölgenin hem Isparta hem de Burdur açısından önemli bir ulaşım koridoru olduğuna dikkat çekti.

Bu nedenle çözüm sürecinde iki ilin yöneticileri, milletvekilleri ve ilgili kurumlarının ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Akıntürk, gerekli girişimlerin hızla başlatılmasını istedi.

Bölge Halkı Düzenleme Bekliyor

Uzun yıllardır kullanılan güzergâhta özellikle kavşak noktasında yaşanan risklerin bölge halkı tarafından da sık sık dile getirildiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, sürücü güvenliğini artıracak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini isterken, ilgili kurumların bölgede teknik inceleme yaparak gerekli düzenlemeleri planlamasını bekliyor.

Yaşanan acı olayların ardından gözler şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi.

 


 

