isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta İşgal Edilmedi Değil, İşgal Ettirilmedi!

Isparta İşgal Edilmedi Değil, İşgal Ettirilmedi!
ISPARTA
G.Tarihi: 01.06.2026 20:54
72 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta İşgal Edilmedi Değil, İşgal Ettirilmedi!

Milli Mücadele yıllarında İtalyan birlikleri Isparta'yı defalarca işgal etmeye çalıştı. Ancak Hafız İbrahim Demiralay, dönemin yöneticileri ve binlerce Ispartalının kararlı direnişi sayesinde şehir düşman çizmesi altında kalmadı. Tarihin tozlu sayfalarında kalan bu mücadele, bugün yeniden hatırlanmayı bekliyor. 

ISPARTA – Uzun yıllar boyunca birçok kişi Isparta'nın Kurtuluş Savaşı döneminde işgal edilmediğini düşündü. Hatta nesiller boyunca okullarda, şehrin işgal görmediği için Milli Mücadele'de önemli bir rol üstlenmediği anlatıldı. Ancak tarih kayıtları ve dönemin tanıklıkları bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor.

Isparta, işgal edilmeyen bir şehir değil; işgal edilmek istenen ancak halkının direnişi sayesinde teslim alınamayan bir şehir olarak tarihte yer alıyor.

Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı Devleti fiilen dağılırken, İtilaf Devletleri Anadolu'nun çeşitli bölgelerini paylaşmaya başladı. Gizli anlaşmalarla Antalya ve çevresi İtalyanların nüfuz alanı olarak belirlendi. İlk etapta bölgede sempati oluşturmak isteyen İtalyanlar, okul ve hastane vaatleriyle halkın güvenini kazanmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra gerçek amaç ortaya çıktı.

28 Mart 1919 tarihinde Antalya'ya güvenlik bahanesiyle asker çıkaran İtalyanlar, söz verdikleri 10 asker yerine yüzlerce silahlı askerle bölgeye yerleşti. Ardından cephanelikler kontrol altına alındı ve işgal hareketleri genişletildi.

Bu gelişmeler Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Isparta'da da büyük tepkiyle karşılandı.

20 Haziran 1919 tarihinde Isparta'da tarihe geçen büyük bir miting düzenlendi. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı mitingde halk ellerindeki tüfekleri, bıçakları ve silahlarıyla meydanları doldurdu. Ulu Camii'nden getirilen kürsünün etrafı siyah bayraklarla çevrildi. Tekbirler yükseldi, yeminler edildi ve vatanın teslim edilmeyeceği ilan edildi.

Mitingin ardından Hafız İbrahim Demiralay, Belediye Reisi Süldürzade Mehmet Nadir Efendi ve dönemin yöneticileri bir araya gelerek tarihi bir karar aldı. Karar açıktı:

"Isparta hiçbir şart altında işgale teslim edilmeyecekti."

Mustafa Kemal Paşa da Ispartalıların gösterdiği bu kararlılığı yakından takip etti. Gönderdiği telgrafta işgale karşı direnişin sürdürülmesini istedi.

Aradan kısa süre geçtikten sonra İtalyan birlikleri Burdur'u işgal etti ve gözlerini Isparta'ya çevirdi. 15 Ağustos 1919 tarihinde şehre doğru hareket eden birlikler beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Şehirde gönüllü mücahitler hazır bekliyor, halk işgale karşı tek vücut olmuş durumdaydı.

Ispartalıların kararlılığını gören İtalyan birlikleri ertesi gün geri çekilmek zorunda kaldı. Tarih kayıtlarına göre şehir işgal edilemeden terk edildi.

Ancak girişimler bununla da bitmedi.

Aynı yıl içerisinde yeniden Isparta'ya gelmek isteyen İtalyan heyetleri bu kez Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin sert tavrıyla karşılaştı. Hafız İbrahim Demiralay ve arkadaşları, şehrin teslim edilmeyeceğini açık şekilde ilan etti. İşgal girişimleri sonuçsuz kaldı ve İtalyanlar bir daha dönmemek üzere bölgeden uzaklaştı.

Bugün geriye dönüp baktığımızda ortaya çıkan gerçek şudur:

Isparta, işgal görmemiş bir şehir değildir. Isparta; işgal girişimlerine karşı ayağa kalkmış, halkıyla, yöneticileriyle ve mücahitleriyle direniş göstermiş, işgal ettirilememiş bir şehirdir.

Belki de bu nedenle, Milli Mücadele'nin bu unutulan sayfasını yeniden hatırlamak ve genç nesillere anlatmak büyük önem taşıyor. Çünkü bir millet sadece kazandığı savaşlarla değil, göstermiş olduğu iradeyle de tarih yazar.


Kaynak: Bekir Manav – Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği, 31 Mayıs 2026.
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Isparta'da Yok! O Belediyeden Vatandaşlara Ücretsiz Tamirat Desteği
Isparta'da Yok! O Belediyeden Vatandaşlara Ücretsiz Tamirat Desteği
Sosyal Belediyecilik: Kent Lokantaları Sokaklara İndi!
Sosyal Belediyecilik: Kent Lokantaları Sokaklara İndi!
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Sav Kasabası'nda Akşam Saatlerinde Kaza: Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Sav Kasabası'nda Akşam Saatlerinde Kaza: Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: Otomobil Tarlaya Savruldu
Şarkikaraağaç'ta Korkutan Kaza: Otomobil Tarlaya Savruldu
Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak
Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aynı Direğe İkinci Kaza: Vatandaşlar Tepkili
Aynı Direğe İkinci Kaza: Vatandaşlar Tepkili
Tır Kazasında Korku Dolu Anlar
Tır Kazasında Korku Dolu Anlar
Isparta’da Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi
Isparta’da Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi
Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza
Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza
Sanayi Mahallesi’nde Korkutan İş Kazası
Sanayi Mahallesi’nde Korkutan İş Kazası
ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU?
ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU?
Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf
Isparta Belediye Meclisi’nde Gerilimli Anlar: Eleştiri Var, Çözüm Arayışı Zayıf
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Gıda Denetimi
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Gıda Denetimi
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Halk Eğitim Merkezi Yanında Korkutan Olay
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Dereboğazı Kavşağı İçin Acil Güvenlik Çağrısı
Isparta Tarihini Dünyaya Açacak Hamle
ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi
Akaryakıtta Çifte İndirim Beklentisi
Eğirdir Gölü’nde Alarm Veren Görüntüler
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu YÜREKLERİ DAĞLAYAN VEDA
Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü
Rekor İhtimali Masada: Yaz Öncesi Uyarı TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN YAZ TAHMİNİ
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıtta Büyük İndirim Bekleniyor
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Dereboğazı İçin Kalıcı Çözüm Çağrısı
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı