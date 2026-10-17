Isparta’da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Isparta’da merkez üssü Deregümü bölgesi olarak bildirilen 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.14’te kaydedilen sarsıntının 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssü Deregümü

Isparta’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kentte kısa süreli merak ve endişeye neden oldu. Deprem kayıtlarına göre sarsıntı, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 18.14’te kaydedildi.

Depremin büyüklüğü 2,7 olarak ölçülürken derinliği 7,8 kilometre olarak bildirildi.

Olumsuz bir durum var mı?

Depremin ardından yaşanabilecek olası gelişmeler merak konusu oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa ilişkin doğrulanmış resmî bir açıklama elde edilemedi.

Yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalar ve depremle ilgili yeni bilgiler geldikçe gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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