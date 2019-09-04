ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ADINA HERŞEY SÜPÜRGE DÜNYASI'NDA

TEKNİK SERVİS VE SATIŞ

Adres:

Çarşı Polis Karakolu üstü

Telefon:

















Süpürge Dünyası hizmete açıldı.Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası, boru, hortum, emici başlık ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'nda.Ayrıca uygun fiyatlı yeni elektrikli süpürge satışı,ikinci el elektrikli süpürge satışı yapan Süpürge Dünyası'nda yine bozulan süpürgelerinizin de tamiri ve bakımı büyük bir titizlikle yapılmaktadır.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (