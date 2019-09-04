Süpürge Dünyası hizmete açıldı.
Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası, boru, hortum, emici başlık ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'nda.
TEKNİK SERVİS VE SATIŞ
Ayrıca uygun fiyatlı yeni elektrikli süpürge satışı,ikinci el elektrikli süpürge satışı yapan Süpürge Dünyası'nda yine bozulan süpürgelerinizin de tamiri ve bakımı büyük bir titizlikle yapılmaktadır.
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon:0530 821 53 45