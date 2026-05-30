Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”

Isparta Merkez Yayla Mahallesi’nde tek başına yaşamını sürdüren Havva Demir’in yaşadığı zorlu koşulların kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından, Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran açıklamalarda bulundu. Başaran, Havva Demir’in yıllardır mahallede yaşadığını ve bugüne kadar kendisini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinin yakından tanıdığı Havva Demir’e imkanlar ölçüsünde destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Başaran, muhtarlık olarak hem maddi hem de manevi anlamda yanında olduklarını belirtti.

“Mahallemizin bir ferdi olan Havva teyzemizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yıllardır elimizden geldiğince destek oluyor, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz” diyen Başaran, yaşanan durumun kendilerini de derinden üzdüğünü dile getirdi.

Annesinden Kalan Maaşla Geçimini Sağlıyor

Havva Demir’in tek başına yaşadığını aktaran Başaran, geçimini annesinden kalan maaşla sürdürmeye çalıştığını söyledi. Ancak mevcut gelirinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yeterli olmadığını belirten Başaran, özellikle evin bakım ve onarımının ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Evin mülkiyetinin Havva Demir’e ait olduğunu hatırlatan Başaran, yapılacak çalışmaların belirli yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişte Mağduriyet Yaşadığını Anlattı

Muhtar Mustafa Kemal Başaran, Havva Demir’in geçmiş yıllarda maddi açıdan mağdur edildiğini ve dolandırıldığını anlattığını belirterek, yaşanan olayların bugün içinde bulunduğu zor yaşam şartlarının oluşmasında etkili olduğunu söyledi.

Hayırseverlere Destek Çağrısı

Havva Demir’in yaşadığı evin daha sağlıklı ve güvenli hale getirilebilmesi için iş insanlarına ve hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunan Başaran, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Başaran, “Havva teyzemizin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için toplumun desteğine ihtiyaç var. Duyarlı vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Pazartesi Günü Yeni Girişimler Başlayacak

Sorunun çözümü için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, pazartesi günü ilgili kurumlarla yeniden görüşeceğini açıkladı.

Başaran, “Havva teyzemizin durumu hepimizi üzüyor. Pazartesi günü ilgili kurumlarla tekrar bir araya gelerek yapılabilecek çalışmaları değerlendireceğiz. İnşallah el birliğiyle bu soruna kalıcı bir çözüm bulacağız” dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise Havva Demir’in yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılacak adımları yakından takip ederken, bayram günlerinde gündeme gelen bu yaşam hikâyesinin dayanışma örneğine dönüşmesini umut ediyor.