Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Burdur’un Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy’de üzüm toplarken arı sokan Emine Akın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti
ISPARTA
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Burdur’da üzüm toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Burdur’un Ağlasun ilçesinde tarlada üzüm topladığı sırada arı sokan Emine Akın, yaşamını yitirdi. Acı olay, ailesini ve Yeşilbaşköy sakinlerini yasa boğdu.

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde meydana gelen olayda, tarlada üzüm toplayan Emine Akın’ı arı soktu. Arı sokmasının ardından aniden fenalaşan Akın, yere yığıldı.

Yakınları yardım istedi

Emine Akın’ın fenalaştığını gören yakınları, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Emine Akın kurtarılamadı.

Yeşilbaşköy’de toprağa verildi

Yaşanan acı olayın ardından Emine Akın’ın cenazesi, Yeşilbaşköy köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Üzüm topladığı sırada yaşanan arı sokması sonucu hayatını kaybeden Akın’ın vefatı, yakınlarını ve köy halkını üzüntüye boğdu.

 

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