Isparta Uluborlu’da 2,7 büyüklüğünde deprem

Isparta’nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca bölgesinde 13 Ekim 2026 saat 16.40’ta 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,9 kilometre olarak ölçüldü

Isparta Uluborlu’da 2,7 büyüklüğünde deprem
ISPARTA
G.Tarihi: 14.10.2026 00:07
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Isparta Uluborlu’da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Isparta’nın Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca bölgesinde 13 Ekim 2026 tarihinde 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,9 kilometre olarak ölçüldü.

Isparta’da meydana gelen deprem, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 16.40’ta kaydedildi. Depremin merkez üssü Küçükkabaca-Uluborlu (Isparta) olarak açıklanırken, sarsıntının büyüklüğü 2,7 olarak bildirildi.

Depremin odak derinliğinin 4,9 kilometre olduğu belirtildi. Sarsıntıya ilişkin paylaşılan verilerde depremin büyüklüğü ve merkez üssü bilgileri öne çıktı.

Isparta’da deprem hareketliliği takip ediliyor

Isparta ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, depremle ilgili gelişmelerin yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda izlenmesi önem taşıyor.

 

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