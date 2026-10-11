Isparta’da Martı TAG iddiası: Taksiciler takipte mi?

Isparta’da Martı TAG üzerinden yolcu taşındığı ve bazı sürücülerin takip edildiği iddia edildi. Olayla ilgili resmî açıklama bekleniyor.

Isparta’da Martı TAG iddiası: Taksiciler takipte mi?
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2026 21:22
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Isparta’da Martı TAG hareketliliği: Gözler açıklamalarda

Isparta’da Martı TAG üzerinden yolcu taşındığı iddiaları gündeme geldi. Bazı sürücülerin taksiciler tarafından takip edildiği ve kimi araçlara müdahale edildiği öne sürülürken, olayın ayrıntılarına ilişkin resmî açıklama bekleniyor.

Isparta’da şehir içi ulaşım gündemine bu kez Martı TAG uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı iddiaları geldi. Kentte, uygulama aracılığıyla yolcu aldığı ileri sürülen bazı sürücülerle ilgili hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

Gündeme gelen iddialara göre, söz konusu araçların taksicilerin dikkatini çektiği ve bazı sürücülerin takip edildiği öne sürüldü. Ancak olayın nasıl geliştiği ve kaç kişinin etkilendiği konusunda henüz doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor.

Martı TAG üzerinden yolcu taşıma iddiası

İddiaya konu olan olayda, Martı TAG uygulaması üzerinden yolcu taşıdığı ileri sürülen sürücülere yönelik bir takip süreci yaşandığı belirtiliyor. Bazı sürücülerin yakalandığı yönündeki iddialar da gündeme gelirken, bu bilgileri doğrulayacak resmî bir açıklama henüz paylaşılmış değil.

Olayın hangi noktada yaşandığı, kaç aracın söz konusu olduğu ve herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Ceza uygulandı mı? Gözler yetkililerde

Yaşandığı öne sürülen olayla ilgili en çok merak edilen konuların başında, sürücülere yönelik herhangi bir trafik veya idari işlem uygulanıp uygulanmadığı geliyor.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler, olayın tüm ayrıntılarını netleştirmek için yeterli değil. Bu nedenle iddiaların ilgili kurumlar tarafından doğrulanması önem taşıyor.

Isparta’da Martı TAG üzerinden yolcu taşımacılığıyla ilgili yaşandığı öne sürülen gelişmelerin, yetkili birimlerden gelecek açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

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