Isparta’da Kültür Sitesi esnafı için yeni iş yerleri hazırlanıyor

Isparta’da yeniden yapılması planlanan Kültür Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi için yeni bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Iyaşpark Otel’in bazı bölümleri dükkân ve ofislere dönüştürülürken, tadilat çalışmaları da devam ediyor.

Iyaşpark Otel’de dönüşüm çalışmaları sürüyor

Isparta kent merkezinin önemli ticaret noktalarından biri olan Kültür Sitesi’nde dönüşüm sürecine yönelik hazırlıklar sürerken, mevcut esnafın mağduriyet yaşamaması için alternatif iş alanları oluşturuluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen öncülüğünde yürütülen süreç kapsamında Iyaşpark Otel’in belirli bölümlerinde düzenleme yapılıyor. Otelin iç mekânlarında bölme duvarlar oluşturularak yeni dükkân alanları hazırlanıyor.

Otel odaları ofis olarak düzenleniyor

Çalışmalar yalnızca otelin alt bölümleriyle sınırlı kalmıyor. Üst katlardaki bazı otel odalarının da yeniden düzenlenerek ofis olarak kullanılabilecek alanlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yapılan düzenlemelerle farklı sektörlerde faaliyet gösteren Kültür Sitesi esnafının işlerini sürdürebileceği yeni alanların oluşturulması amaçlanıyor.

Esnafın yeni adresi Iyaşpark Otel olabilir

Kültür Sitesi’nin yeniden yapılması sürecinde esnafın ticari faaliyetlerine ara vermeden devam edebilmesi önem taşıyor. Iyaşpark Otel’de hazırlanan dükkân ve ofislerin, bu süreçte esnafa geçici iş alanı sağlaması hedefleniyor.

İş yerlerinin dağılımı, kullanım koşulları ve taşınma takviminin netleşmesiyle birlikte esnafın yeni yerleşim sürecinin de belirginleşmesi bekleniyor.

Isparta’da Kültür Sitesi’nin dönüşüm süreci ve esnafın yeni iş yerlerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



