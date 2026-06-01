Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü

Isparta-Antalya Karayolu'nun Dereboğazı mevkiinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olay, yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekti. Yol kenarında bulunan bir araçtan yükselen yoğun beyaz duman çevrede kısa süreli endişeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Araçtan çıkan yoğun dumanı fark eden sürücüler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, araçta gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Dumanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Araçla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.









