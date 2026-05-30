ISPARTA 32 SPOR'DA KRİTİK HAFTA...

GÖZLER GENEL KURULA ÇEVRİLDİ...

KULÜPTE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR...

YENİ DÖNEMİN ROTASI BELİRLENECEK..



Isparta 32 Spor'da Gözler Genel Kurulda

Isparta 32 Spor'da yeni sezon öncesi gözler yapılacak olağan seçimli genel kurula çevrildi. Kulüpte başkanlık ve yönetim konusunda yaşanan belirsizlik sürerken, camia yeni dönemde göreve gelecek yönetimi merakla bekliyor.

Kulüpten alınan karar doğrultusunda genel kurulun 1 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor. Ancak ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmasının zor olduğu değerlendirilirken, genel kurulun 8 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mevcut yönetimin görevi bırakma kararının ardından başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Asbaşkan Taner Kaya, aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından kulislerde farklı isimler konuşulmaya başlandı.

Spor camiasında dolaşan bilgilere göre Antalya'da ticari faaliyetlerini sürdüren iş insanı Bülent Tuncer'in başkanlık için hazırlık yaptığı ve ekibiyle birlikte yönetim listesini oluşturduğu öne sürülüyor. Ancak adaylık konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Genel kurul tarihinin yaklaşmasıyla birlikte taraftarlar ve spor kamuoyu, kulübün geleceğini şekillendirecek yeni başkan ve yönetimin belirlenmesini bekliyor. Özellikle yeni sezon öncesi yapılacak planlamalar, transfer çalışmaları ve teknik yapılanma konusunda alınacak kararlar büyük önem taşıyor.

Öte yandan Isparta 32 Spor'da yeni sezon öncesinde sözleşmesi devam eden 10 futbolcu bulunuyor. Mehmet Kalkan, Ertuğrul Kurtuluş, Ahmet Eray Çaydan, Barış Kıran, İsmail Efe Erel, Kaan Yüksel, Orkun Kocakahya, Hamit Kulya, Fatih Aktay ve Onurcan Özdemir'in kulüple sözleşmeleri devam ediyor.

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından iç transfer görüşmelerine hız verilmesi ve mevcut iskelet kadronun korunarak takımın yeni sezona hazırlanması bekleniyor. Isparta 32 Spor'da kongre süreci yaklaşırken, camianın gündeminde hem başkanlık yarışı hem de takımın geleceği yer alıyor.