Isparta Dereboğazı yolu için 2027’de ihale beklentisi

Isparta ile Antalya arasındaki Dereboğazı yolu projesinde gözler 2027 yılına çevrildi. Vali Abdullah Erin, yıllardır beklenen yatırımın maliyetinin 25-30 milyar lirayı bulabileceğini açıkladı.

Isparta’da ulaşım yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Erin, 2026 yılı 4’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Dereboğazı yolu projesinin son durumunu değerlendirdi.

Dereboğazı yolu için 2027 takvimi

Vali Abdullah Erin, projenin Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yatırım programına alındığını belirterek ihale sürecinin 2027 yılının başında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Yatırımın büyüklüğüne dikkat çeken Erin, Dereboğazı yolunun maliyetinin 25-30 milyar lira seviyesinde olabileceğini söyledi. Projenin Isparta’nın ekonomisi ve ulaşımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

En zorlu bölüm yaklaşık 50 kilometre

Antalya tarafından devam eden çalışmalara da değinen Erin, güzergâhın 17 kilometrelik bölümünün geçen yıl ihale edildiğini ve çalışmaların Isparta yönüne doğru ilerlediğini belirtti.

Güzergâhın en zorlu bölümünün yaklaşık 50 kilometre olduğunu kaydeden Erin, bu kısmın da 2027 yılı baharına kadar ihale edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Burdur yolu için de açıklama yaptı

Isparta’nın Konya bağlantılı yollarında çalışmaların sürdüğünü belirten Erin; Eğirdir, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Beyşehir güzergâhlarındaki yatırımlara değindi.

Burdur bağlantı yolunda ise çalışmaların yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Erin, kalan kısa bölümdeki gecikmeye esprili bir ifadeyle dikkat çekti.

Dereboğazı yolu projesinde ihale sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki dönemde yakından takip edilmesi bekleniyor.