Isparta’da İŞKUR’dan 70 kişilik alım! Başvurular başladı

Isparta’da İŞKUR’dan 70 kişilik alım! Başvurular başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2026 01:42
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Isparta’da İŞKUR’dan 70 kişilik alım! Başvurular başladı

Isparta İŞKUR ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 70 kişilik İşgücü Uyum Programı düzenlenecek. 8 ay süreli program için başvurular 18 Ekim’e kadar devam edecek.

Isparta’da iş arayan vatandaşları ilgilendiren yeni bir istihdam fırsatı duyuruldu. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 70 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak.

Program kapsamında kent merkezindeki öğrenci yurtları, spor tesisleri ve ilçe müdürlüklerinde görevlendirme yapılacak. Programa katılmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başvurular 18 Ekim’e kadar sürecek

İşgücü Uyum Programı’na katılmak isteyenler, 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başvurular e-Devlet, ALO 170, İŞKUR’un resmî internet sitesi üzerinden e-Şube aracılığıyla veya Isparta İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen gidilerek gerçekleştirilebilecek.

Katılımcılar 20 Ekim’de belirlenecek

Duyuruya göre katılımcı seçimi liste yöntemiyle yapılacak. Seçim işlemi 20 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00’te, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Programın 2 Kasım 2026’da başlaması ve 30 Haziran 2027’de sona ermesi planlanıyor.

Kontenjanlar hangi kurumlara ayrıldı?

Toplam 70 kişilik kontenjan, Isparta merkez ve ilçelerdeki farklı birimlere dağıtıldı.

Isparta merkezdeki kontenjanlar:

  • Atatürk Stadyumu: 12 kişi

  • Tarık Söyleyici Spor Kompleksi: 6 kişi

  • Işıkkent Spor Salonu: 5 kişi

  • Sav Ulusal Atletizm Pisti: 4 kişi

  • Çok Amaçlı Spor Salonu: 4 kişi

  • Millî Egemenlik Futbol Sahası: 4 kişi

  • Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu: 2 kişi

  • Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu: 2 kişi

  • Gülistan Kız Öğrenci Yurdu: 1 kişi

  • Gülcihan Kız Öğrenci Yurdu: 2 kişi

  • Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu: 2 kişi

  • Isparta Erkek Öğrenci Yurdu: 2 kişi

İlçelerdeki kontenjanlar:

  • Eğirdir İlçe Müdürlüğü: 10 kişi

  • Yalvaç İlçe Müdürlüğü: 5 kişi

  • Şarkikaraağaç İlçe Müdürlüğü: 1 kişi

  • Atabey İlçe Müdürlüğü: 2 kişi

  • Keçiborlu İlçe Müdürlüğü: 2 kişi

  • Uluborlu İlçe Müdürlüğü: 4 kişi

İşgücü Uyum Programı başvuru şartları neler?

Programa başvuracak adayların temel olarak şu şartları taşıması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; ilgili mevzuat kapsamında istisnalar bulunuyor.

  • İŞKUR’a kayıtlı olmak.

  • Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak.

  • Kendi sigortalılığı nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  • İlgili kurumun veya bağlı kuruluşlarının çalışanlarına ilişkin belirlenen koşulları karşılamak.

  • Başvurudan önceki son bir aylık dönemde 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

  • Başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında sigortalı sayılmamak ve bu şartı program süresince korumak.

  • İŞKUR’un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.

Sürekli iş göremezlik ödeneği ve ölüm aylığı alanlar, duyuruda belirtilen koşulları taşımaları hâlinde programa başvurabiliyor. Bazı özel durumlar için istisnalar da bulunuyor.

İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programları, katılımcıların çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarını amaçlıyor. Bir katılımcı bu programlardan toplamda en fazla 140 fiilî gün yararlanabiliyor.

Başvuru yapmayı düşünen vatandaşların, tüm koşulları ve güncel duyuruyu İŞKUR üzerinden kontrol ederek başvurularını 18 Ekim 2026’ya kadar tamamlamaları gerekiyor.

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