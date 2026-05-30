Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta merkeze bağlı Büyükhacılar Köyü'nde meydana gelen trafik kazası, bayram sevincini acıya dönüştürdü. Gece saatlerinde yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.50 sıralarında Büyükhacılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Hasan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan İsmail A. ile yaralanan Osman V. ve Mustafa K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hasan Karabulut'un vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



